Un aperitivo con Gulliver per sostenere #Run4thefuture

In occasione del suo 32° compleanno, il Centro Gulliver organizza per giovedì 22 febbraio un momento di convivialità con un aperitivo solidale analcolico presso il locale Cuba 1954 in via Del Cairo 4, Varese dalle ore 18.00.

Sarà l’occasione per conoscere più da vicino il progetto a cui saranno devoluti i fondi raccolti attraverso la partecipazione del Centro alla Milano Marathon l’8 aprile 2018, come Charity Partner.

In anteprima verranno presentate ufficialmente le prime staffette che hanno già aderito all’iniziativa e hanno deciso di correre per il Centro Gulliver. Costo: 10 euro a sostegno del progetto #RUN4THEFUTURE. Prenota il tuo posto scrivendo a sostenitori@gulliver-va.it o chiamando il 391 4902662.