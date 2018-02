Un convegno a chiusura di un progetto di accoglienza profughi

Si terrà mercoledì 21 febbraio dalle 9.30 alle 13.30 nella sede di via Valverde della Provincia di Varese il convegno “Narrare di sé per ri-costruire competenze” organizzato a chiusura del progetto sui percorsi di accompagnamento all“ESPaR- European SKills Passport for Refugees”.

Obiettivo specifico perseguito dal progetto, che vede come ente capofila Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed è finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, è stato il capacity building dei cittadini e delle cittadine che richiedono protezione internazionale.

Dal punto di vista operativo, si è lavorato nel proporre ai richiedenti asilo, accolti nei centri di accoglienza straordinaria, un percorso di condivisione e narrazione delle proprie competenze, nella convinzione che il grande cambiamento vissuto a seguito del viaggio necessiti una traduzione delle esperienze maturate nel proprio Paese di origine in un linguaggio coerente con il contesto di vita attuale.

In questo modo si è inteso offrire alle persone accolte nelle strutture di Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione dei momenti di riflessione utili alla personale strutturazione e rielaborazione dei propri progetti di vita.