Un corso base per diventare volontari al canile

Non è solo questione di far giocare gli animali, nutrirli e coccolarli.Per fare i volontari in un canile è opportuno sapere come comportarsi, dove “mettere le mani”.

Ed ecco che arriva un corso, della durata di qualche lezione, per diventare volontari.

Il Corso è obbligatorio per fare Volontariato in Canile a Varese, ed è aperto anche a chi semplicemente è curioso e vuole sapene di più sulla realtà del Canile e sull’universo cane.

I relatori sono i tre Educatori Cinofili che lavorano in Canile, e vengono trattati molti argomenti come la comunicazione canina, la gestione del guinzaglio, giochi e attività, svIluppo, stress ecc ecc.

«Novità di quest’anno, ci sarà un’introduzione a cura della nostra Volontaria Barbara Mazzon, che è la nuova referente per i Volontari del Canile», dicono gli organizzatori.

Il corso è gratuito e sono gradite offerte libere a sostegno delle attività dei Canile.

QUI LA LOCANDINA CON ORARI E INFO