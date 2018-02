Un dolce in città, un po’ di filosofia e un salto a teatro

Copritevi bene, questo fine settimana scendono le temperature ma le iniziative non mancano. Eccole qui:

METEO – Sabato 24 febbraio il cielo sarà molto nuvoloso o coperto. Piogge e nevicate nella notte e all’alba. Poi asciutto fino a sera. Limite neve 700m, localmente a quote più basse. Temperature minime in lieve aumento, massime senza variazioni.

Domenica 25 febbraio arriverà il freddo invernale, con un cielo variamente nuvoloso. Nevischio lungo le Prealpi, mentre sarà perlopiù asciutto in pianura. Il gelo intenso, quello tanto evocato, si proverà in montagna: -15°C a 2000m. A quote più basse le minime previste sono tra -3 e 2 gradi °C, le massime tra 1 e 3 gradi °C.

INCONTRI

Varese – Dal 22 al 25 febbraio, in Piazza Monte Grappa a Varese c’è il Mercatino Regionale Francese. Dalle 9 alle 20 con tante specialità: dai formaggi ai biscotti bretoni all’artigianato. Non mancherà il profumo di lavanda – Tutto il programma

Varese – La “Marciando per la vita” apre il “Piede d’Oro 2018”. Domenica 25 febbraio prima tappa del circuito dei runners. Si snoda all’interno della città di Varese e più precisamente nei quartieri di Avigno, Masnago e Velate con partenza e arrivo da via Crispi nei pressi del negozio “Lampadari Frigo Nereo”, uno dei principali sponsor del circuito. – Tutto il programma

Varese – “Airbnb e case vacanza” è il titolo del Convegno in programma sabato, alle 15, alla Sala Matrimoni del Comune di Varese (Via Sacco, 5). Convegno organizzato da Airbnb Host Varese Malpensa Laghi, Host del Lago di Como e Associazione Host Italia con il Patrocinio del Comune di Varese.

Varese – Incontro “Il gioco delle perle di vetro”, alle ore 21.00 alla Sala Montanari del Comune di Varese in via dei Bersaglieri, 1. Il fotoreporter Bruno Zanzottera propone il documentario che si snoda lungo l’Africa più affascinante e misteriosa.

Varese – Domenica 25 febbraio visita guidata a “Il rifugio antiaereo dei Giardini Estensi”, alle 11, Via Lonati, 10. Un’occasione unica per esplorare un luogo poco noto di Varese. Per informazioni e prenotazioni: info@archeologistics.it, tel. 328 8377206.

Varese – Domenica le Uscite Narranti propongono l’escursione “Padre Kolbe, Sangallo nascosta e Ronchetto Fè”. Ritrovo alle 14 e 30, ritrovo alla Chiesa Padre Kolbe di viale Aguggiari, 140. Dahinden e la sua cupola avveniristica, una chiesa incredibilmente moderna, prati panoramici e parchi nascosti. Un quartiere popolare e popoloso affianco a ville introvabili. Durata 2 ore e 30 circa. www.officinambiente.org

Varese – “Gioco e cultura” – Il Caffè Filosofico. Appuntamento alle 10 e 30 alla Biblioteca Civica di Varese in Via Sacco,9. Intervengono: Francesca Ricardi, docente di Storia dell’Arte; Dino Azzalin, medico odontoiatra, poeta ed editore; Antonio G. Balistreri, consulente filosofico. Moderatore: Guido Martinoli, ingegnere.

Varese – All’Oratorio di Giubiano la proiezione del film “Una storia vera” di David Lynch alle 20 e 40 – Tutto il programma

Varese – Sabato alla Galleria Ghiggini in Via Albuzzi, Isabella Brega, redattore capo di «Touring», la rivista del Tci, presenta «La verità di Elvira» (Albeggi edizioni). La presentazione alle ore 16.30, con musiche di Sarah Tisba e Francesco Miotti, letture di Sofia Iura.

Agra – Nella struttura nel parco Daini, domenica, dalle 13.30 alle 18 si tiene l’ottava edizione dello scambio di semi: bulbi, sementi, tuberi, marze di vecchie varietà di frutta, e anche idee e trucchi del mestiere, vengono scambiati o regalati. Tra uno scambio e l’altro è possibile mangiare qualcosa e divertirsi ballando e ascoltando i Tutanbot, gruppo di musica tradizionale. Presente all’evento anche l’associazione Slow Food Provincia di Varese con uno stand informativo. Info scambiodeisemiagra@gmail.com.

Gazzada Schianno – Domenica visita guidata alla collezione d’arte ospitata a Villa Cagnola: ore 16 in via Cagnola 21. Prenotazione obbligatoria allo 0332.461304.

Cairate – «Tracce. Un patrimonio da esplorare» è il nome del progetto dell’associazione di promozione sociale “El modernista” che vuole far esplorare il patrimonio culturale del Varesotto attraverso una partecipazione attiva, con Anita Membrini, storica dell’arte, e Marta Maggi, storica. Primo appuntamento domenica, dalle 15 alle 17 al Monastero di Cairate. Prenotazione obbligatoria a info.elmodernista@gmail.com. Info 339.8579306.

Malnate – Sabato 24 febbraio, alle 16, tutti invitati in biblioteca (in via Volta 2) per una “merenda con l’autore”. Protagonista Barbara Boggio, con il suo libro “Per tentativi ed errori”, che sarà anche lo spunto per una tavola rotonda con tre associazioni, La Città delle donne, il Centro di aiuto alla vita e l’Associazione Genitori Malnate. – Tutto il programma

Vedano Olona – Domenica manifestazione podistica di 7 e 11 km: ritrovo e partenza ore 8.30-9.30 dal centro sportivo in via Bixio. Info 0331.280873.

Venegono Superiore – Il Rotaract club Tradate organizza la seconda edizione del Torneo benefico di Scopone. L’evento, in programma sabato 24 febbraio sarà ospitato dal Gruppo Alpini di Venegono Superiore, presso la sede di via Pasubio 29 bis e avrà inizio alle 18.30 con la registrazione degli iscritti; alle 19.30 la cena e a seguire l’inizio del torneo, intorno alle 20.30. – Tutto il programma

Venegono Superiore – Domenica ultimo appuntamento in sala consiliare con la Settimana Gialla. Alle ore 16 proiezione di «The lodger» di Hitchcock con accompagnamento musicale di Francesca Badalini ed Emanuele Cedrosa; alle 17.30 tavola rotonda su «Indagini e parole» con gli scrittori Margherita Oggero, Pierluifi Porazzi e Valerio Varesi. Info 0331.824459.

Castiglione Olona – Nuovo appuntamento per la rassegna “Il te con l’autore”, organizzata dall’associazione Borgo Antico di Castiglione Olona. Domenica 25 febbraio, alle 16, al caffè Lucioni di Castiglione Olona, l’ospite sarà Mario Alzati, con il romanzo “La bella gioventù di Olonia“, editore Macchione. – Tutto il programma

Gallarate – Prende il via questo fine settimana “Filosofarti”, il festival di filosofia e delle sue unioni con le arti promosso e organizzato dal Teatro delle Arti di Gallarate che porta a Gallarate, ma anche a Busto Arsizio, Besnate, Arsago Seprio, Cardano al Campo e Varese diverse iniziative. Si parte sabato con la lezione magistrale di Umberto Galimberti, ma anche con l’inaugurazione di ben tre mostre e con il primo appuntamento di TeoFilosofarti, la rassegna intorno alla teologia all’interno del festival. – Tutto il programma

Gallarate – Domenica 25 febbraio 2018, alle ore 17.00, nella sala degli Arazzi Ottavio Missoni del MA*GA di Gallarate, Franco Buffoni, saggista, traduttore e uno dei più rilevanti poeti italiani contemporanei, terrà una conferenza dal titolo Jack Kerouac e la letteratura On the road. Dalle ore 10.00 alle 13.30, le sale del museo si apriranno agli instagrammer che potranno visitare la mostra e sbizzarrirsi mentre dalle 15.00 alle 17.00, spazio al nuovo laboratorio dedicato alla famiglia, curato dal dipartimento educativo del MA*GA. – Tutto il programma

BAMBINI

Varese – Sabato “Storie regali”, Lettura e laboratorio alle ore 15.30 alla Biblioteca dei Ragazzi Gianni Rodari in Via Cairoli, 16 . Per i bambini dai 4 anni Ingresso libero e gratuito.

Varese – Domenica al teatro di Varese, “Maggie and Bianca” alle ore 17 al Teatro di Varese in Piazza Repubblica. Dalla serie tv. www.teatrodivarese.altervista.org

Varese – A Villa Panza un appuntamento per i più piccoli. Domenica 4 marzo torna la rassegna “Bim Bum Bart – Speciale Filosofarti” con un pomeriggio per realizzare insieme un’istallazione collettiva per Villa e Collezione Panza. Dalle 15 – Tutto il programma

Laveno Mombello – “Colorare col sale”, sabato laboratorio per adulti e bambini con la tecnica dell’acquerello al sale. Ore 10 al Midec, 5 euro.

TEATRO

Varese – Sabato sera in scena “Come il cane anch’io sono un animale socievole” per la Stagione Speakeasy Varese con la compagnia Mamimò. In Piazza de Salvo 6: ore 19.30, aperitivo dello YAK, ore 21.00, spettacolo – Tutto il programma

Varese – Sabato sera, al teatro di Varese, “Horny Crostatina stand up vol. II” con Antonio Ornano. “Horny” è l’ideale prosecuzione di “Crostatina Stand Up”, un monologo da stand up comedian dal ritmo incalzante e senza orpelli scenografici o travestimenti. Chi è Horny? Horny è il soprannome di Antonio Ornano, un uomo adulto che ancora deve capire cosa si aspetta dalla vita. Horny è la cronaca spietata delle sue fragilità come marito e come padre. Un inno all’incompiutezza emotiva e sentimentale del maschio “adulto”, un’ode all’imperfezione che in chiave comica si propone di squarciare l’ipocrisia di una società che ci vorrebbe sempre infallibili e di successo. www.teatrodivarese.altervista.org

Caldana di Cocquio Trivago – I Those tornano dal vivo con un nuovo spettacolo intitolato «Di segni e di sogni»: musica che omaggia i nostri grandi (De Andrè, Guccini, De Gregori, Fossati, Finardi, Bertoli, Fossati e anche Vasco) e due pezzi originali, «Invernomare» e «Quattro colori», scritti da Mario Visco, il chitarrista del gruppo. Sabato sera al teatro Soms, vicolo Malgarini 3, ore 21, ingresso a offerta libera.

Cassano Valcuvia – Sabato 24 febbraio sarà in scena presso il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia “Il custode”, un classico del teatro del Novecento, scritto nel 1959 dal drammaturgo inglese Harold Pinter (1930-2008), vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 2005. Con Fabio Banfo, Riccardo Magherini, Antonio Rosti. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Al Teatro Sociale Delia Cajelli di Via Dante Alighieri 20, lo spettacolo “Canto libero”, ormai acclamato in tutti i teatri d’Italia nonché il preferito da Mogol. Un tuffo nelle canzoni più belle di Battisti e Mogol che ha cambiato la storia della musica italiana, interpretate magicamente da una band di 10 elementi ed uno spettacolo curato nei minimi particolari. – Tutto il programma

Gallarate – Sabato in scena Gianfranco D’Angelo con «4 donne e una canaglia» di Pierre Chesnot, con l’adattamento di Mario Scaletta e la regia di Nicasio Anzelmo: protagoniste sono Marisa Laurito, Corinne Clery, Barbara Bouchet e Paola Caruso. Al teatro Condominio «Vittorio Gassman», via Del Teatro 5, ore 21, 25/20 euro, info 392.8980187.

Gallarate – Le Sorelle Marinetti al Teatro del Popolo nel nuovo, divertente spettacolo che racconta la storia del Varietà, il teatro leggero italiano d’un tempo. L’appuntamento è per domenica sera, 25 marzo, alle 21, in scena “Scusi, ha visto un Negus?” – Tutto il programma

Legnano – Andrea Chiodi dirigere «La locandiera» di Goldoni. Il regista varesino del festival «Fra sacro e Sacro Monte», assistente alla direzione artistica del Lac di Lugano, fa ruotare la sua «Locandiera» tutta intorno a un grande tavolo, da gioco o da pranzo, nutrendola di numerosi riferimenti ai «Mémoires» goldoniani. Nel cast anche Tindaro Granata. Al teatro Talisio Tirinnanzi, via IV Novembre, ore 21, info 0331.442517.

Saronno – Ugo Chiti dirige il «Malato immaginario» di Molière, con Alessandro Benvenuto nei panni di Arpagone, il vecchio taccagno che pretende di accasare i figli a consorti facoltosi. Sabato sera alle 21 e domenica alle 15 e 30, al teatro Giuditta Pasta. Info: 02.96702127.

MUSICA

Varese – Al Twiggy Caffè torna la serata ispirata alla splendida colonna sonora della serie TV Stranger Things con Dj Set “The Bad & The Ugly”. Sabato sera è “Art’n’Roll Vol. II”, ovvero la serata anni ’60 con il concerto dei “The Smoking Thompson”. Domenica sera invece, sarà la volta di Dijf Sanders. Ad accompagnarlo ci sarà Nathan Daems ai legni (sax e flauto traverso). – Tutto il programma

Albizzate – Sul palco di The Family, il circolo di Albizzate, sabato 24 febbraio alle 22 si esibirà il progetto “Slavi bravissime persone”. Si tratta di un progetto speciale con i musicisti dei Nobraino, Duo Bucolico, Supermarket, How Beats Why che si propone di portare in giro per l’Italia e l’Europa una collezione di eccellenti brani, ingiustamente ignorati o dimenticati.

Busto Arsizio – Sabato 24 febbraio le sale del Museo del Tessile ospiteranno la prima edizione della Fiera del Disco di Busto Arsizio. Double Side e Soundtracks, due realtà locali attive da anni nell’allestire eventi e nel promuovere la cultura musicale senza alcun limite o confine, hanno unito le forze e coinvolto circa 30 espositori per un evento in grado di soddisfare ogni palato. Dalle ore 10.00, con ingresso gratuito dagli accessi di via Volta 6 e di via Galvani 2 – Tutto il programma

Busto Arsizio – E’ venerdì sera il concerto di Caparezza al Palazzetto per una data del suo tour. La data è sold out.

Busto Arsizio – Ritorna la Thrash Metal Night a Comunità Giovanile. Sabato 24 febbraio, a partire dalle 21,30, gli Injury saranno sul palco e insieme a loro i Total Death e Razgate per fare muovere le teste e regalaretantissima musica. Sicuramente anche il loro amico e compagno di mille avventure Artio sarà presente. – Tutto il programma

Gallarate – È dedicato a due concerti per pianoforte e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart e del figlio Franz Xaver il prossimo appuntamento con la Filarmonica Europea, diretta da Daniele Pennuto. In programma il «Concerto K 41» di Wolfgang Amadeus (solista Marcello Pennuto) e il «Concerto n. 1» di figlio Franz Xaver (solista Olga Zdorenko). Al Teatro del Popolo, alle 21, 10/6 euro.

Solbiate Arno – L’associazione SAY ospiterà presso la biblioteca comunale di Solbiate Arno Paola Zukar, autrice di “Rap. Una storia italiana”. Appuntamento venerdì sera, alle 21 – Tutto il programma

CINEMA

Le ultime uscite al cinema e la programmazione cinematografica – La pagina dei cinema