Un dono alla TIN dalle mogli del personale della Caserma Ugo Mara

Un apparecchio medicale è stato donato all’associazione Tincontro che unisce i genitori dei piccoli ricoverati in terapia intensiva neonata all’ospedale Del Ponte di Varese.

Il macchinario è stato regalato dalla NIWIC – NRDC-ITA International Women’s, associazione benefica e di mutuo supporto animato dalle mogli o partner del personale in servizio alla Caserma Ugo Mara NRDC-ITA. Il nuovo strumento medico moderno ed efficace, l’IntelliVue TcG10, fornisce una misurazione dell’ossigeno e dell’anidride carbonica nel sangue attraverso la pelle, evitando così il tradizionale prelievo di sangue.

Questa donazione rappresenta un aiuto tangibile alla comunità locale e soprattutto ai fragili pazienti del reparto di Neonatologia e terapia intensiva, ed è stato possibile grazie allo slancio generoso di molti e all’impegno del NIWIC, che ha organizzato l’annuale Christmas’ Bazaar e la fruttuosa raccolta benefica ad esso collegata insieme all’agenzia Moral and Welfare del Comando.

Lady Lucy Smyth-Osbourne, presidente del NIWIC, ha ringraziato i molti che hanno reso possibile questa donazione. Nelle suo discorso il Generale Roberto PERRETTI, Comandante del NRDC-ITA, ha sottolineato il pregevole valore del NIWIC per il mantenimento di proficue ed efficaci relazioni con le comunità locali.

Il Prof. Massimo Agosti, Direttore del Dipartimento materno-infantile dell’ASST dei Sette Laghi e della Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale ha ringraziato per la sensibile iniziativa e assicurato che l’apparecchiatura fornirà un aiuto concreto per una migliore assistenza dei nuovi nati, ricordando quanto possa essere importante risparmiare anche un solo prelievo di sangue a pazienti tanto piccoli e fragili come quelli del suo reparto.