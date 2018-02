Un futuro da costruire bene, ritorna il Rapporto Einaudi

Martedì 13 febbraio alle ore 17.30 presso la Sala Campiotti della Camera di Commercio di Varese verrà presentato il ventiduesimo Rapporto Einaudi sull’economia globale e l’Italia “Un futuro da costruire bene”. Il Rapporto – curato da Mario Deaglio con i contributi di Giorgio Arfaras, Anna Caffarena, Gabriele Guggiola, Paolo Migliavacca, Giuseppe Russo e Giorgio Vernoni – è pubblicato da Guerini e Associati. (nella foto Giorgio Arfaras) Leggi anche Economia - Se le cose vanno così usciremo dalla crisi nel 2017

finalmente al giro di boa. Un anno convulso il 2017, in cui tutto è stato in movimento, dalla società al clima. La sostenibilità dello sviluppo, che sta divenendo incerta, spinge a esplorare nuove vie, come l’economia circolare. Dobbiamo puntare sul «fattore I», ossia sull’innovazione a tutto campo, senza il quale lo sviluppo sostenibile rischia di trasformarsi in stagnazione insostenibile.

PROGRAMMA

ore 17.00 Registrazione partecipanti

ore 17.30 Indirizzi di Saluto

Fabio Lunghi, presidente Camera di Commercio di Varese

Luca Gotti, responsabile Macro Area Territoriale Bergamo e Lombardia Ovest – UBI Banca

ore 17.45 presentazione di “Un futuro da costruire bene”

Giorgio Arfaras , coautore del rapporto

ore 18.30 dibattito e domande

Gianfranco Fabi, editorialista de “Il Sole 24 Ore”