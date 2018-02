Un giacinto blu contro le malattie reumatiche

Domenica 4 marzo dalle 9 nella Hall del Monoblocco dell’Ospedale di Circolo di Varese tradizionale giornata della prevenzione delle malattie reumatiche: chi acquisterà -nel banco allestito per l’occasione – un giacinto blu, “fiore simbolo” delle Malattie Reumatiche, contribuirà alla realizzazione dell’Openday Reumatologico gratuito, che si svolgerà il 19 maggio 2018 e a tutte le iniziative di Alomar Varese.

COS’E’ ALOMAR

Alomar, associazione lombarda malati reumatici è nata nel 1986, a Milano e ha sede legale presso l’Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano. Con la consulenza di reumatologi esperti Alamar cura la pubblicazione di opuscoli monotematici dedicati alle singole patologie reumatiche, che costituiscono un supporto prezioso a integrazione di quanto spiegato al paziente dallo specialista.

Nel 2000 è nata a Sondrio la prima sezione provinciale di ALOMAR, cui sono seguite Bergamo, Varese, Como e Mantova. Le sezioni hanno sede presso gli ospedali di zona e, attraverso raccolte fondi dedicate, hanno dotato tali ospedali di alcune attrezzature tecniche necessarie alla cura delle persone affette da patologie reumatiche.

Alomar è ora registrata all’Albo delle Associazioni operative in Ospedale: può quindi operare in Ospedale a pieno titolo legale.

LE ATTIVITA’ DEL 2017

«anche l’anno appena passato è stato decisamente positivo per ALOMAR Varese. Infatti, con il lavoro, il sostegno e la condivisione di tutti noi, si è tenuta fede agli obiettivi che ci eravamo proposti, ottenendo i risultati che, in larga massima, ci aspettavamo. Grazie davvero per la vostra disponibilità e collaborazione, preziose sia a titolo personale che per il futuro di ALOMAR Varese» ha spiegato la presidente Gabriella Rusconi.

Il consuntivo delle attività del 2017 annovera quattro convegni informativi: il primo avvenuto il 26 febbraio scorso presso la sede di ASCOM Varese che ha visto impegnati i dottori Broggini, Baratelli, Cappelli e Steildl; il secondo il 25 marzo alla Casa Rosa di Taino a cui ha partecipato il Dott.Broggini; il terzo il 6 maggio nel Comune di Casorate Sempione con i dottori Broggini e Balzarini di Varese, il dottor Bellintani di Gallarate e il Dottor Valcamonica di Somma Lomnbardo, e l’ultimo il 14 ottobre al comune di Vedano Olona, con i dottori Broggini, Baratelli, Cappelli e Balzarini.