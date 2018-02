Un giorno di riflessione sul tema della libertà alla Chiesa Valdese

Appuntamento alla Chiesa Valdese per un appuntamento importante. Il 17 febbraio, è la ricorrenza in cui nel 1848 il re Carlo Alberto mediante le Lettere patenti restituisce alle popolazioni valdesi ed ebraiche i diritti civili e politici parificandoli a tutti i cittadini del Regno Sardo. Libertà civile dunque, ma non ancora libertà di coscienza perché viene precisato: “Nulla però è innovato quanto all’esercizio del loro culto”. Rimane comunque un traguardo di notevole innovazione che segna una importante tappa che pone fine alle persecuzioni.

Da allora, per questo motivo la notte del 16 le valli valdesi sono illuminate da grandi falò e il 17 febbraio è un giorno festivo. La chiesa valdese di Luino vuole condividere questa ricorrenza con la cittadinanza locale con un momento di riflessione e dialogo. Lo faremo con la visione di un filmato che traccia il percorso verso la libertà vissuta dai valdesi in un contesto europeo difficile, sarà un importante momento di stimolo e riflessione.

L’appuntamento è sabato a Luino nel locale di culto in Via Del Carmine 30 dalle 10,30 alle 12; dalle 15 alle 18, e poi in serata dalle 20,30 seguito da dibattito e rinfresco. Si invita tutti a partecipare a questo importante momento di riflessione su questo tema ancora aperto.