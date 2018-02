Un incontro per i risparmiatori traditi dalle popolari venete

Sabato 3 marzo alle 15 presso il Cinema “Padre Giacomo Martegani” di Cairate si terrà un incontro sulla liquidazione coatta amministrativa di Vento Banca e della Popolare di Vicenza. I promotori sono l’ANLA (Associazione Nazionale Anziani) in collaborazione con Codacons Veneto. I temi che saranno affrontati sono: le prospettive aperte dalla legge 205 che ha istituito il fondo per le vittime di reati finanziari, i decreti per l’avvio delle procedure e dei termini per la domanda di ammissione al passivo, il fondo welfare Intesa di 100 milioni, contenziosi con Intesa, situazione dei processi penali, iniziative estese anche a chi ha transato al 15%, ricognizione del danno degli obbligazionisti e degli azionisti. (nella foto la filiale di Varese della Banca Popolare di Vicenza)

Un tema che interessa gli acquirenti di azioni e obbligazioni, anche non agli sportelli delle due popolari in causa, e tutti i risparmiatori che vogliono essere informati su questa intricata vicenda. «La liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza – spiegano gli organizzatori – rappresenta il primo caso nel contesto di nuove normative europee e nazionali. Non essendoci precedenti si deve attenzione a tutti i profili: penali, fallimentari, risarciti del risparmio. Il coinvolgimento degli obbligazionisti nella liquidazione e le procedure illegittime di collocamento anche delle azioni, le modalità di erogazione del credito condizionato al mantenimento o acquisto di azioni, la cessione per 1 euro dell’operatività a Banca Intesa San Paolo, la costituzione con legge 205 del fondo hanno creato una situazione complicata in un labirinto di norme antiche, delle quali non si capisce cosa resti valido, e di norme nuove i cui effetti son da verificare in sede di applicazione».