Un incontro per scoprire il fundraising

Assif Gruppo Territoriale Lombardia, con la collaborazione del Centro Gulliver, organizzano un incontro sul tema “Il fundraising territoriale e comunitario off e on line”.

Relatori saranno Claudia Pozzi e Fabio Pasiani, Responsabili Gruppo Territoriale Lombardia e Simone Giarratana, di Kudu srl, società digitale specializzata in servizi per la raccolta fondi.

Durante l’incontro, verranno spiegati anche particolari e obiettivi di Assif, associazione nata nel 2000 che rappresenta quanti mettono la loro professionalità al servizio delle cause sociali per farle crescere con attività e progetti di raccolta fondi.

CHI E’ IL FUNDRAISER

Non è facile trovare una definizione unica di fundraiser, perché si tratta di una figura con molte identità e molte funzioni diverse.

Nell’articolo 1 del Regolamento di ASSIF è definito come colui che opera in modo professionale ed etico, remunerato o a titolo gratuito, nella definizione e realizzazione delle strategie di comunicazione sociale, marketing sociale e raccolta fondi per organizzazioni del non profit e si divide in almeno 4 tipologie diverse: Fundraiser professionista, Professionista del fundraising, Operatore del fundraising e Consulente di fundraising. Leggi il resto nel sito di Assif.

LE INFO SULLA SERATA

L’appuntamento è per lunedì, 26 febbraio 2018 alle 18 presso il centro Gulliver di via Albani 91 a Varese. L’incontro è aperto, per info e prenotazioni gruppo.lombardia@assif.if