Ha un malore mentre guida: morto un 76enne

I soccorsi arrivati anche via elicottero non sono valsi a salvare la vita del pensionato che ieri pomeriggio, attorno alle 16.30, si è schiantato contro il muro di un’abitazione in fondo a via Indipendenza, a Besozzo.

L’uomo, Claudio Franzetti, 76 anni, residente a Besozzo, si è sentito male mentre stava tornando a casa dal funerale di un conoscente; percorrendo la via Indipendenza si è accasciato sul volante. e ha perso conoscenza. L’auto senza controllo ha superato lo stop in fondo alla via, ha urtato alcuni paletti e ha finito la sua corsa contro il muro di un’abitazione.

Fortunatamente nessun passante o veicolo è stato coinvolto, ma per il 76enne non c’è stato nulla da fare. I soccorritori del 118 hanno tentato la rianimazione sul posto, poi lo hanno trasportato all’Ospedale con l’elicottero. Quando è giunto in Pronto soccorso l’uomo aveva già cessato di vivere.