Un te con Mario Alzati e “La bella gioventù di Olonia”

Nuovo appuntamento per la rassegna “Il te con l’autore”, organizzata dall’associazione Borgo Antico di Castiglione Olona.

Domenica 25 febbraio, alle 16, al caffè Lucioni di Castiglione Olona, l’ospite sarà Mario Alzati, con il romanzo “La bella gioventù di Olonia“, editore Macchione.

Un luogo immaginario ma non troppo in cui l’autore ha ambientato anche i tre romanzi precedenti. Questa volta l’attenzione è rivolta ad un personaggio, Amelio Sassi, e ad un periodo, la fine della seconda guerra mondiale, in cui si ambientano le avventure del nuovo romanzo.

«Un racconto in cui Storia e avventure dei singoli si intrecciano – spiega Ugo Marelli, che cura la rassegna – Come d’altra parte sa fare molto bene Mario Alzati. La Storia è sempre presente nei suoi aspetti nazionali e locali, che sono il substrato delle avventure dei suoi personaggi. Ma anche questi ultimi spiccano con le loro debolezze e con le loro qualità. Ma sempre persone che attirano la nostra simpatia».