Un pomeriggio in biblioteca… “Per tentativi ed errori”

Nuovo appuntamento per la rassegna “Un libro al mese” alla Biblioteca comunale di Malnate.

Sabato 24 febbraio, alle 16, tutti invitati in biblioteca (in via Volta 2) per una “merenda con l’autore”. Protagonista Barbara Boggio, con il suo libro “Per tentativi ed errori”, che sarà anche lo spunto per una tavola rotonda con tre associazioni, La Città delle donne, il Centro di aiuto alla vita e l’Associazione Genitori Malnate.

Progetto Zattera leggerà alcuni brani del libro, mentre a moderare il dibattito sarà il direttore di Varesenews Marco Giovannelli.

Il libro di Barbara Boggio, pedagogista ed educatrice malnatese, mamma e blogger, è una raccolta dei post che l’autrice scrive sull’omonimo blog, dove riversa riflessioni, racconti di vita vissuta, dialoghi esilaranti e surreali colti al volo nei suoi viaggi in treno verso Milano.

Protagonisti assoluti “la piccola”, “la mezzana” e “il grande”, i tre figli di Barbara che sono un po’ il suo “banco di prova”: «Educatrice e mamma – si legge nella sua sintetica e simpatica autopresentazione – preparatissima sulla teoria e un po’ meno efficace nella pratica. Per tentativi ed errori vado avanti, con un carico di ironia come antidoto alle quotidiane fatiche educative».

I lettori del blog (e a quanto pare anche del libro, recensito con entusiasmo su Amazon) si affezionano al suo stile piacevole e divertente e alle sue avventure e disavventure quotidiane.

«Un libro che si legge tutto d’un fiato – scrive Laura – Un libro che ti fa sorridere, ridere e riflettere. Ti consegna in modo sincero e genuino lo spaccato della vita di una donna e di una mamma reale. Racconta le difficoltà e le soddisfazioni che il ruolo di genitore comporta: momenti di tenerezza, di scontro e incontro con i propri figli che diventano grandi e ti obbligano a crescere e maturare insieme a loro. Barbara Boggio attraverso questo libro mi ha dato la possibilità di specchiarmi e rispecchiarmi in lei».

Ingresso libero.