Un weekend all’insegna della musica e del cinema al Maga

E’ stato uno dei più noti promoter italiani che ha portato negli stadi e nei Palazzetti artisti del calibro di Bruce Springsteen, ma anche Ry Cooder, Van Morrison, John Martyn, AC/DC, Kiss, Guns N Roses e molti molti altri e sabato 17 febbraio sarà al Museo Maga alle 17.00 per presentare il suo libro “No Pasta No Show”. Claudio Trotta racconta 40 anni di musica dal vivo in Italia vissuti in prima persona nel suo volume che è una dichiarazione d’amore nei confronti della musica, attraverso storie e ricordi, ma è anche l’affresco di un’epoca, di un pezzo di storia italiana vista dalla prospettiva dei concerti e degli spettacoli dal vivo. Presenta Roberto Ferdani.

Domenica 18 febbraio sempre alle ore 17.00, nella sala degli Arazzi Ottavio Missoni del MA*GA di Gallarate, si terrà New American Cinema. 1960-1964, nuovo appuntamento del ciclo Beat Filming. Il cinema e la Beat Generation, che accompagna la mostra Kerouac. Beat Painting, in corso fino al 22 aprile 2018. L’iniziativa vedrà la proiezione di un’antologia di cortometraggi di autori quali Ron Rice, Shirley Clarke, Andy Warhol, Jonas Mekas, Kennet Anger, Stan Brakhage, Robert Breer. Il New American Cinema è un movimento eterogeneo di registi indipendenti, nato ufficialmente all’inizio degli anni Sessanta negli Stati Uniti. Il gruppo, grazie allo splendido impegno e all’entusiasmo combattivo di Jonas Mekas, che per molti anni ne fu il principale animatore, tentò un’organizzazione e una distribuzione alternative, istituendo a New York un gruppo che riuniva ventitré film-maker indipendenti che producevano corto e lungometraggi a basso budget dai contenuti controversi e di denuncia. Il New American Cinema si costituì in opposizione al modello hollywoodiano e in sintonia con i movimenti letterari, teatrali e artistici della controcultura che va dalla Beat Generation al Living Theatre, dalle esperienze Fluxus alle sperimentazioni filmiche di Andy Wahrol.

A introdurre la serata sarà Roberto Della Torre, docente di Storia del cinema italiano all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e responsabile dell’Archivio storico del film della Fondazione Cineteca Italiana, che ha curato il percorso critico e di intrattenimento che caratterizza l’intero ciclo Beat Filming. Il Cinema e la Beat Generation.

Ingresso gratuito ad entrambi gli incontri.

KEROUAC. BEAT PAINTING

Gallarate, Museo MA*GA

Fino al 22 aprile 2018

Orari: Lunedì chiuso, Martedì-venerdì, 10.00|13.00 – 14.30|18.30. Sabato e domenica, 11.00|19.00

E’ possibile visitare la mostra anche il lunedì e dal martedì al venerdì dalle 12.30 alle 14.30 solo su prenotazione: Tel. +39 0331 706091 – progettispeciali@museomaga.it; +39 0331 706031 – mostre@museomaga.it

Ingressi: € 7,00 intero; € 5,00 ridotto per studenti fino ai 26 anni, over 65, tesserati FAI – Fondo Ambiente Italiano e residenti in Gallarate;

Gratuito per i minori di 14 anni, disabili che necessitano di accompagnatore , accompagnatore del disabile; dipendenti MiBACT; accompagnatori e guide turistiche Regione Lombardia, 1 insegnante ogni 10 studenti, membri ICOM, soci AMACI; giornalisti accreditati, giornalisti con tesserino in corso di validità.

Catalogo: Skira

Informazioni: Tel. +39 0331 706011 info@museomaga.it www.museomaga.it