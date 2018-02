Undici negozi uniti sotto il segno di San Valentino

“Poche idee per San Valentino? Avete poco tempo per andare a caccia di regali?

Non dovete aspettare il 14 febbraio per farli e non dovete neanche uscire da Luino, ci

pensiamo noi!”.

Questo il messaggio degli organizzatori del primo progetto di POP UP Lago Maggiore che vede coinvolte undici attività commerciali della città.



San Valentino a Luino offre la possilità al cliente di recarsi in una singola attività e di

scegliere tra le proposte delle attività che hanno aderito creando cosi un pacchetto

personalizzato, e scegliendo il punto di ritiro.

“Dall’aperitivo al regalo pensiamo a tutto noi. Ad esempio se ordino per San Valentino un mazzo di fiori al fiorista (Fioridea) posso già ordinare anche i cioccolatini (de La CioccoBottega) o i palloncini (Let’s Party) o un buono

Aperitivo o Cena presso Al Cantinone ….. ma non solo anche buoni relax e benessere

(Centro Estetico Nefertiti, Natural Sal Grotta di sale), perché no anche ritratti fotografici di coppia (Francesco Marmino Fotografo, Giovanna Marino la fotografa), profumi di coppia per l’ambiente e l’auto (Liberty Home Decoration- Busatti Luino), accessori di stile in Cashmere (Fibre Nobili by Monica Trussi) e libri, musica ed oggettistica regalo (Cerutti &Pozzi).

«L’idea è venuta inizialmente pensando che le coppie che prenotano per la cena Al

Cantinone potessero e volessero già trovare sul tavolo un pacchetto regalo dedicato. Così con la nuova POP UP Lago Maggiore si è pensato di estendere il progetto a più realtà commerciali creando così un network. La formula della collaborazione è fondamentale considerando il fatto che veniamo da un periodo natalizio che ha visto l’e-commerce come una causa del calo degli acquisti presso le attività reali», commenta Michele Marmino titolare di POP UP Lago Maggiore, nuova start up legata alla comunicazione, al marketing ed al turismo.

Per motivi organizzativi il servizio di prenotazione regali è da effettuarsi entro il 13

febbraio.

Per ulteriori informazioni POP UP Lago Maggiore @popuplagomaggiore

Tel. +39 389 5903480