Unitaliacheaiuta, ecco il nuovo corso per diventare Volontari CRI

#Unitaliacheaiuta vuol dire donare il proprio tempo per gli altri, a chi ha bisogno. E basta poco per riuscire nell’impresa. Però è necessario sapere come muoversi e cosa fare.

Per questo lunedì prossimo parte il nuovo corso per diventare Volontari di Croce Rossa che darà a tutti l’opportunità di apprendere le competenze primarie per poter iniziare a prestare servizio di aiuto alle persone più bisognose.

Ma nello specifico a cosa ci si riferisce quando si parla di aiuto?

Le lezioni sono a cura del Comitato locale della Croce Rossa Italiana del Medio Verbano, a Gavirate.

Le attività sono molteplici, a contrario dell’accezione che vede Croce Rossa=Ambulanza. La torta non ha un’unica porzione, ma infinite!

Partendo dalle attività base di servizi di trasporto sanitario semplice, “Progetto Rughe” di aiuto e sostegno ai malati di Alzheimer, preparazione e consegna dei pacchi alimentari alle famiglie indigenti, attività rivolte ai giovani, come l’informazione/prevenzione nelle scuole e nelle piazze delle malattie sessualmente trasmissibili, dei danni e pericoli provocati dall’uso di sostanze stupefacenti e abuso dell’alcool; servizi di aiuto nei reparti di pediatria degli ospedali, servizi di assistenza alle manifestazioni sportive, tra i più necessari in questo periodo è sicuramente l’assistenza ai migranti e altri ancora.

Ovviamente tutte queste attività hanno bisogno di essere progettate, organizzate, realizzate e gestite: anche questo è un modo di aiutare!

Tutti gli aspiranti volontari sono tenuti a registrarsi attraverso il sito Gaia cliccando su “Iscriviti al prossimo corso” una volta che risulterai iscritto, riceverai una mail con tutti i documenti necessari per completare l’iscrizione, che si potranno consegnare anche alla serata di presentazione.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: presso il salone Polivalente in Sede

DURATA CORSO BASE: La prima lezione del corso sarà Lunedì 12 Febbraio 2018 e l’ultima 15 Marzo 2018. Le lezioni avranno frequenza bi-settimanale, il Lunedì e il Giovedì con inizio alle ore 20:30. Gli esami per la fine del modulo sono fissati per il 23-24-25 Marzo

Per qualsiasi informazione o ulteriore chiarimento, è possibile contattare: corsobase@crimedioverbano.it