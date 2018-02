Uova di cioccolato per aiutare l’Associazione Bianca Garavaglia Onlus

La Pasqua si tinge di solidarietà con le uova di cioccolato e le colombe pasquali dell’Associazione Bianca Garavaglia Onlus. Acquistandole, infatti, si potrà donare una speranza in più ai bambini malati di tumore, sostenendo progetti di ricerca, cura e assistenza a favore della Pediatria Oncologica della Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, per la quale la Onlus si prodiga fin dal 1987.

Si punta sul contributo non solo dei privati, ma anche delle aziende e, a partire da quest’anno, delle scuole, oggetto di una massiccia campagna di promozione. Gli ordinativi di uova e colombe solidali, se si tratta di acquisti collettivi per numeri importanti, saranno accettati entro il prossimo 18 marzo scrivendo a segreteria@abianca.org oppure telefonando al n. 0331 635077. Diversamente i singoli acquirenti potranno prenotare i dolci pasquali entro la fine dello stesso mese.

Le uova di cioccolato, al latte o fondente, del peso di 350 grammi, includono al loro interno, in aggiunta alla canonica sorpresa, anche un gadget dell’associazione e sono disponibili con un contributo minimo di 12 euro cadauna. Le colombe, del peso di 1 kg, sono prodotte da Paluani e incartate a mano in tonalità molto vivaci, dal verde al giallo al fucsia, in linea con i colori del “fiore di Bianca”, simbolo della Onlus. Sono disponibili con un contributo minimo di 12 euro cadauna e possono essere spedite in tutta Italia senza alcun minimo d’ordine con un costo fisso di 10 euro fino a 30 pezzi.

Per i privati le uova e le colombe a favore della ricerca contro i tumori infantili sono già disponibili presso la sede dell’Associazione Bianca Garavaglia, in via Gavinana 6, a Busto Arsizio, e si potranno trovare a partire dal mese di marzo anche presso i seguenti banchi solidali:

lunedì 12, mercoledì 14, lunedì 19, mercoledì 21 e mercoledì 28 marzo presso l’Istituto Nazionale dei Tumori, in via Giacomo Venezian n° 1, a Milano;

domenica 18 e sabato 24 marzo nel centro di Busto Arsizio, in via Milano;

sabato 24 marzo a Rho, in Piazza San Vittore;

lunedì 19 marzo presso l’ospedale MultiMedica, in Viale Piemonte n° 70, a Castellanza (VA).

Maggiori informazioni sono disponibili alla seguente pagina: http://www.abianca.org/cause/per-noi-ogni-uovo-e-un-nuovo-sorriso/

L’Associazione Bianca Garavaglia nasce nell’aprile del 1987 in ricordo di Bianca, una bambina di sei anni colpita da una rara forma di neoplasia. E’ lei che in ospedale disegna il fiore verde e fucsia oggi diventato simbolo dell’Associazione e sinonimo di speranza. Sono i genitori di Bianca a fondarla, avendo fatto esperienza dei problemi di chi opera nel campo dei tumori infantili. La missione dell’Associazione Bianca Garavaglia è quella di promuovere studi scientifici e cure mediche nel campo dei tumori dell’età pediatrica, con particolare attenzione ai tumori solidi.

L’Associazione dal 1987 offre il suo sostegno alla Struttura Complessa di Pediatria Oncologica della Fondazione I.R.C.C.S Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L’obiettivo è quello di sostenere la realizzazione di specifici progetti con lo scopo di assicurare ai bambini e agli adolescenti che si ammalano di tumore sempre più elevate possibilità di guarigione e una migliore qualità di vita futura attraverso farmaci mirati, sistemi di diagnosi e terapie meno invasivi e un efficiente sostegno psicologico ai pazienti ed alle loro famiglie.

L’Associazione Bianca Garavaglia dal 2011 sostiene inoltre il Progetto Giovani della Pediatria dell’Istituto Tumori di Milano, progetto dedicato ai pazienti adolescenti e giovani adulti. L’obiettivo è quello di creare un nuovo modello di organizzazione medica incrementando l’accesso dei pazienti adolescenti ai reparti e ai protocolli clinici di oncologia pediatrica, ma non solo. Gli adolescenti ricoverati presso l’INT oggi possono accedere a servizi loro dedicati, quali il supporto psicosociale e le misure di conservazione della fertilità, e usufruire di ambienti di cura dove possano continuare a svolgere, almeno in parte, le proprie attività anche durante le terapie. Per questo all’interno del Reparto di Pediatria dell’Istituto Tumori di Milano sono stati realizzati tre spazi dedicati ai giovani ricoverati: un’aula studio, un’aula multifunzionale adibita all’incontro con i coetanei e allo svago e una palestra per l’attività fisica e la riabilitazione. Questi spazi sono stati successivamente riempiti con corsi e laboratori tenuti da professionisti ed educatori al fine di rendere il luogo di cura un posto un po’ “speciale”.

Un murales dipinto con il writer Bros, un corso di fotografia, la canzone “Palle di Natale”, diventata un fenomeno virale con oltre 8 milioni di visualizzazioni su YouTube, e il più recente fumetto “LOOP INDIETRO NON SI TORNA”, edito da Rizzoli Lizard, sono solo alcuni dei progetti di cui i ragazzi sono stati protagonisti in questi anni grazie anche al prezioso supporto di ABG.