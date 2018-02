UYBA e Gennari abbattono il Bisonte fiorentino

La UYBA vince senza troppi problemi la sfida con Il Bisonte di Firenze, con il punteggio di 3-1 (25-16, 25-22, 20-25, 25-18) e salva il quarto posto in classifica che per una notte le era stato soffiato da Monza,vittoriosa sabato sera contro Filottrano.

Le padrone di casa perdono solo il terzo set e in generale possono approfittare dei tanti errori delle avversarie, spezzando quindi una serie negativa e di un buon auspicio per l’impegno nelle semifinali di Coppa Italia di sabato 17.

Top scorer nella metà campo bustocca Gennari, con 18 punti (41% positivo, 2 ace e 1 muro), che oggi ha trascinato le sue compagne. Bene anche Diouf (16 punti, 38%) e Bartsch (15 punti, 37%). Da sottolineare la buona prova di Orro, premiata anche MVP della partita, che dopo alcune giornate difficili, ha invece diretto il gioco in modo ordinato e ha saputo innescare bene le proprie attaccanti.

Dall’altra parte Sorokaite fa segnare 20 punti (3 muri e 1 ace), seguita da capitan Tirozzi (12) e Ogbogu (11). Da segnalare la presenza sugli spalti, oltre che di Daniele Cassioli (22 titoli mondiali nello sci nautico paralimpico), di Adriano Galliani, accompagnato da Carmine Gorrasi, Gigi Farioli, Lara Comi, Nino Caianello e dal sindaco Emanuele Antonelli.

Per rivedere le biancorosse in campo, appuntamento a sabato 17, ore 15:30, per la semifinale di Coppa Italia contro la Imoco Volley Conegliano (diretta Rai Sport).

LA PARTITA

Mencarelli schiera in campo Orro in regia, in diagonale con Diouf, capitan Stufi e Berti al centro, Bartsch e Gennari in attacco, Spirito libero.

Nel primo set le padrone di casa hanno un buon avvio e corrono subito sul 4-1. Firenze non impiega molto a recuperare il terreno e torna a -1 (7-6), approfittando anche di un paio di errori delle biancorosse. Bartsch scalda il braccio (9-7) e Diouf segue la compagna (12-8). Si procede col vantaggio delle farfalle che hanno ingranato subito la marcia (20-14). Il murone di Gennari chiude 25-16.

Il secondo parziale inizia ancora bene per la UYBA che grazie a Gennari trova subito il 4-2. Sul 10-6 coach Caprara ferma il gioco per dare qualche indicazione alle sue ragazze ma al rientro in campo Orro segna subito un ace. Gennari e Bartsch trascinano le compagne sul 20-15. Sul finale la UYBA si fa annullare per cinque volte il set point, costringendo Mencarelli al time out. Chiude Diouf 25-22.

È Firenze a portarsi in vantaggio nel terzo set (0-3) e ad allungare grazie a Di Iulio (7-10). Diouf prova a guidare la rimonta e riporta la squadra a -1 (10-11). Sorokaite ingrana la quinta e per Firenze è +5 (11-16). Sul 16-21 Mencarelli ferma il gioco ma al rientro in campo Ogbogh chiude 20-25.

Il quarto set inizia con grande equilibrio, con le due formazioni che si rincorrono punto a punto (7-7). Il Bisonte prova ad allungare (9-11) ma la battuta lunga si Sorokaite riporta la parità e l’attacco out di Tirozzi vale nuovamente il vantaggio per le farfalle (12-11). Le padrone di casa possono approfittare di alcuni errori delle avversarie e si portano sul 18-15 costringendo la panchina toscana a fermare il gioco. Al rientro in campo le biancorosse hanno ormai in mano le sorti della partita e con una scatenata Gennari, chiudono senza pensieri sul 25-18.

SALA STAMPA

A fine partita coach Caprara è molto deluso dalla prestazione delle sue ragazze: «Per prima cosa voglio fare i complimenti a Busto. Noi abbiamo iniziato con troppe giocatrici evidentemente non preparate mentalmente a giocare e abbiamo fatto tanta fatica, troppa. Purtroppo abbiamo fatto tanti errori stupidi che hanno condizionato tutta la partita e abbiamo perso punti importanti. Mi aspettavo qualcosa in più che oggi non c’è stata». Soddisfatto invece coach Mencarelli, che sottolinea l’importanza di aver conquistato i tre punti, soprattutto per la classifica: «Con la squadra abbiamo analizzato molto il periodo difficile che abbiamo attraversato e abbiamo condiviso spiegazioni e motivazioni. Sappiamo in modo preciso quali sono state le difficoltà e siamo consapevoli anche di aver raccolto elementi positivi anche dalle partite contro le grandi squadre. Oggi, soprattutto nel quarto set, siamo stati bravi a non farci superare e a non far prendere vantaggio a Firenze. I loro errori poi ci hanno spianato la strada. Giocando punto a punto il nostro merito è stato non dare loro le soluzioni per segnare punti, come invece avevamo fatto nel terzo set, quando anche le pallette tirate al centro, cadevano. Direi che un po’ di merito è senz’altro anche nostro, ma ammetto anche che i loro errori ci hanno aiutato».

IL TABELLINO

Unet E-Work Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze 3-1 (25-16, 25-22, 20-25, 25-18)

Unet E-Work Busto Arsizio: Piani ne, Stufi 3, Spirito (L), Gennari 18, Dall’Igna ne, Orro 3, Wilhite, Diouf 16, Bartsch 15, Berti 12, Negretti ne, Chausheva ne, Botezat 2.

Il Bisonte Firenze: Sorokaite 20, Alberti 6, Bonciani ne, Santana 2, Di Iulio 6, Parrocchiale (L), Ogbogu 11, Pietrelli 1, Milos 1, Tirozzi 12, Dijkema 2.

Arbitri: Talento-Bassan.

Note. Busto Arsizio: battute sbagliate 6, ace 3, muri 8. Firenze: battute sbagliate 9, ace 2, muri 8. Durata set: 22’ 28’ 25’ 26’. Spettatori 2.670