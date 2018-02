Uyba, ultima chiamata in Cev: cuore e tifo contro l’Eczacibasi

Dentro o fuori: sarà questo il verdetto definitivo della partita di giovedì 8 febbraio, che vedrà impegnata la UYBA contro le turche dell’Eczacibasi Vitra Istanbul nella partita di ritorno dei quarti di finale di Cev Cup (inizio partita ore 20:30, apertura casse e cancelli ore 17).

Dopo la sconfitta (3-1) rimediata in Turchia il 24 gennaio, Stufi e compagne devono vincere per 3-0 o 3-1 e aggiudicarsi il Golden Set conclusivo, operazione non semplice visto lo stato di forma delle avversarie e le brutte prestazioni delle bustocche negli ultimi impegni di campionato.

L’Eczacibasi, allenato dal brasiliano Marco Aurelio Motta, si presenterà in campo con Ognjenovic al palleggio, in diagonale con Boskovic, al centro Rachael Adams e Kilicki, in banda Ismailoglu e l’esperta americana Jordan Larson.

Per Mencarelli ancora in forse il recupero di Diouf, che ha dovuto guardare dalla panchina la partita contro Conegliano, a causa di un fastidioso dolore all’inguine. Le biancorosse sanno di non avere altre possibilità per proseguire il loro cammino in Europa e sono consapevoli di doversi riscattare da un brutto periodo chele vede inanellare prestazioni al di sotto della sufficienza come quella nel derby con la Sab (perso da strafavorite) o nell’incrocio d’alta quota con l’Imoco. Dalla loro parte, Stufi e compagne avranno i tifosi, il settimo giocatore in campo, che a Busto Arsizio anche nei momenti più bui, non fanno mai mancare la loro presenza e il loro sostegno.

Il libero Ilaria Spirito è pronta a tuffarsi su ogni palla: «Sappiamo che se vogliamo continuare il nostro cammino europeo non possiamo più sbagliare. Abbiamo di fronte uno squadrone, ma dobbiamo credere fermamente di poter ribaltare l’esito del primo incontro. Al Palayamamay riusciamo a giocare con una intensità agonistica esplosiva e con il sostegno del nostro pubblico possiamo fare grandi cose».

Yamamay E-Work Busto Arsizio

Eczacibasi Vitra Istanbul

Busto Arsizio: 1 Piani, 2 Stufi, 5 Spirito (L), 6 Gennari, 7 Dall’Igna, 8 Orro, 9 Wilhite, 13 Diouf, 14 Bartsch, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Chausheva, 18 Botezat. All. Mencarelli.

Istanbul: 1 Onal, 2 Ismailoglu, 3 Boskovic, 4 Arici, 5 Sebnem Akoz, 7 Baladin, 8 Adams, 9 Kilicli, 10 Larson, 11 Dilik, 12 Guveli, 14 Yilmaz, 15 Basaranlar, 16 Domac, 17 Bagci, 18 Ognjenovic. All. Marco Aurelio.

Arbitri: Chantal Kaiser (Fra) e Kramar Sandl (Cro)