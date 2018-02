Vandali in azione alla stazione di Venegono Inferiore

La sala d’aspetto della stazione Trenord di Venegono Inferiore è stata oggetto l’altra sera della sgradita attenzione di vandali per ora sconosciuti, che hanno distrutto un monitor collocato all’interno.

Lo schermo, colpito in diversi punti, è andato in frantumi, riempiendo il pavimento di vetri.

A Venegono Inferiore, così come in altre stazioni delle linee Trenord, non c’è un presidio fisso, ma sono in funzione le telecamere di videosorveglianza che potrebbero permettere di risalire agli autori dell’atto vandalico.

La foto, postata sui social, ha raccolto decine di commenti di cittadini inferociti.