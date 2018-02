“Varese basta poco” in quattro lingue

Sono già in stampa e verranno distribuiti ai primi di marzo i 500 cartelli multilingue che Aspem ha prodotto come promemoria per la raccolta differenziata per i condomìni di Varese.

I cartelli, che saranno distribuiti agli amministratori che ne hanno fatto richiesta saranno – come è giusto che sia in una città sempre più multinazionale – in 4 lingue: oltre all’italiano anche inglese, francese e arabo.

I cartelli rappresentano una parte, forse quella più visibile, dell'”alleanza” tra Aspem e amministratori di condominio varesini per arrivare alla soglia del 65% di raccolta differenziata: una proposta nata in uno degli incontri tra gli stakeholders – oltre ad amministratori di condominio ci sono le scuole, i commercianti e le attività del centro e le comunità straniere – che sono proseguiti fin dall’inizio della campagna, due anni fa.