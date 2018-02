Varese Calcio, appuntamento a Palazzo Estense

Articolo aggiornato alle 16.20

A poche ore dall’annuncio di Paolo Basile sulla rottura delle trattative con Sauro Catellani (e con i finanziatori di quest’ultimo), la crisi del Varese Calcio approderà a Palazzo Estense.

L’appuntamento è per le ore 17,30 circa di oggi – giovedì 15 febbraio – anche se non era inizialmente inserito in alcuna agenda del sindaco o dei suoi più stretti collaboratori. Davide Galimberti e il suo vice Daniele Zanzi incontreranno quindi lo stesso Catellani, ma chiaramente dal contatto di oggi non potranno uscire soluzioni immediate. A cavallo dell’ora di pranzo intanto, le autorità cittadine hanno avuto modo di iniziare a parlare della situazione che resta molto difficile.

L’entrata in campo di Palazzo Estense è un elemento importante, pur senza garanzie per la buona riuscita della trattativa. Le quote del club restano di Paolo Basile e non possono essere prese… con la forza; lo stesso Basile però ha rimesso nelle mani del sindaco il futuro della società biancorossa, quindi Galimberti&Co. hanno l’autorità per cercare di intervenire.

SCUOLA CALCIO E SETTORE GIOVANILE

Il comunicato firmato da Massimo Scodellaro e Marco Caccianiga scritto dopo la riunione che ha riguardato scuola calcio e settore giovanile del Varese.

«Il Direttivo di Scuola Calcio e Settore Giovanile del Varese Calcio è al lavoro per la prosecuzione della normale attività sportiva con soluzioni che evitino parole al vento, deliri senza senso e commenti privi di fondamento da parte di tutti. La situazione va affrontata con responsabilità, senza reazioni di pancia che non portano a nulla di concreto. Informiamo tutti i genitori che gli allenamenti e gli impegni assunti continueranno secondo i normali programmi».

Massimo Scodellaro – Marco Caccianiga