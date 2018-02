Varese Calcio verso il naufragio. Basile: “Società al sindaco”

«Le trattative svoltesi non si sono concluse positivamente, stante la inconciliabilità delle reciproche esigenze». Basta mezza frase in cima al comunicato in carta intestata del Varese Calcio per capire che questo è l’annuncio di un naufragio.

Il Varese, salvo miracoli ora imprevedibili, è destinato a un altro fallimento, il quarto nella storia, il secondo in meno di tre stagioni sportive. Ed è destinato, a questo punto, alla sparizione o a qualcosa di molto simile, tipo la caduta sui campi amatoriali, sempre che qualcuno si prenda la briga di farlo rinascere.

Ha, ancora una volta, dell’incredibile quanto sta accadendo in queste ore: Paolo Basile – proprietario e amministratore unico del club – nel comunicato di cui sopra va all’attacco di Sauro Catellani, l’uomo che ha coinvolto un imprenditore italiano basato in Svizzera per provare a salvare la baracca. Le parti si sono conosciute, viste, parlate, hanno trattato anche ieri ma non sono giunte all’accordo. Nonostante – si dice – i 450mila euro messi sul tavolo dal finanziatore per coprire i debiti pregressi di una società che fin dall’inizio ha gestito male le sue risorse (pensiamo solo al mercato faraonico ad Eccellenza già vinta, o a un’estate 2017 coi botti per puntare a una Serie C ormai miraggio da mesi…).