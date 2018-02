Varese in campo nonostante tutto. Ma a Masnago c’è la capolista

In attesa di notizie dal fronte societario – ne accenniamo più avanti – c’è un’altra partita da giocare per il Varese Calcio, quello affidato a Paolo Tresoldi che prosegue ad allenarsi e a lavorare (gratis) nonostante tutto. Reduce da ben cinque pareggi consecutivi, Ferri e compagni stavolta devono alzare il tiro perché di fronte (mercoledì 21 febbraio, 14,30 a Masnago) ci sarà la squadra che comanda la classifica.

Il Gozzano di mister Marco Gaburro, volto noto da queste parti per aver guidato la Caronnese la scorsa stagione, è lassù fin dalle prime battute della stagione, ha staccato proprio i rossoblu di mister Monza e stanno per ora resistendo al ritorno del Como, lanciatissimo verso l’alto. Insomma, sono un cliente davvero difficile per una squadra volenterosa ma imperfetta come il Varese di questi tempi, che tra l’altro domenica sarà in campo a Caronno Pertusella contro un’altra big del girone.

In vista dell’appuntamento Tresoldi cambierà leggermente l’assetto della sua formazione perché dovrà fare a meno di Zazzi, uno dei capisaldi di questo scorcio di stagione, costretto al riposo da una squalifica. I biancorossi presenteranno Rudi e Ferri al centro della difesa (Simonetto torna in panchina) e Monacizzo cardine della zona centrale del campo. In attacco accanto a De Carolis ci saranno i vari Palazzolo, Lercara e Battistello mentre Morao sarà inserito in mediana: l’idea è quella di una squadra camaleontica che possa provare a sorprendere i piemontesi. Di rincorsa è pronto Filomeno che, però, non può garantire più di mezz’ora seppure di qualità.

La squadra di Gaburro però resta favorita: «Sono attrezzati, sanno giocare bene al calcio e hanno nelle fasce laterali la loro arma in più» racconta Tresoldi dopo la rifinitura svoltasi al “Franco Ossola”. L’uomo chiave potrebbe essere Messias, ma il Gozzano ha davvero tante armi a disposizione – Capogna, Lunardon, Gulin e via dicendo – anche partendo dalla panchina. Eppure all’andata il Varese di Iacolino giocò alla pari e venne castigato anche da un arbitraggio sfavorevole.

CALVARIO CONTINUO

Fuori dal campo non si registrano, purtroppo, novità sostanziali. Palazzo Estense si sta muovendo con i suoi vertici, è stato convocato il finanziatore vicino a Catellani e probabilmente verrà di nuovo interpellato l’avvocato Eugenio Piccolo, il legale che da tempo rappresenta Paolo Basile. La domanda che verrà posta a Piccolo è chiara: quando presenterete i documenti ufficiali sui quali si potrà attestare definitivamente l’ammontare del debito del Varese Calcio? Senza quelli, non si può trattare.

DIRETTAVN

La partita di Masnago sarà raccontata come di consueto dal nostro giornale con una diretta interattiva già attiva dalla vigilia, con notizie, curiosità e con il sondaggio-pronostico. Per partecipare si può scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn o #varesegozzano. Per accedere direttamente al live CLICCATE QUI.