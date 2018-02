Il Varese cerca l’impresa, la Caronnese insegue la vetta

Tre partite in otto giorni permettono di staccare – per quanto è possibile – la testa dai sempre più pressanti problemi societari e di concentrarsi sul calcio giocato, una benedizione in un certo senso visto che il Varese Calcio è sempre più accostato ai debiti e sempre meno allo sport.

Come mercoledì però, l’appuntamento sul rettangolo verde è di quelli complicati: dopo la capolista Gozzano (fermata però sull’1-1 da Ferri e soci) i biancorossi dovranno sfidare la terza forza del girone, la Caronnese di Aldo Monza, a lungo sfidante dei piemontesi per il primato. I rossoblu, complici anche alcuni infortuni, sono ora scivolati a 7 punti dalla vetta, scavalcati anche dal Como, ma restano compagine di assoluto livello e nel frattempo hanno recuperato sia Corno sia Massaro che formano – con l’ex Rolando – un reparto offensivo pericolosissimo.

Un bell’esame quindi per la retroguardia di Paolo Tresoldi, che nell’ultimo scorcio di campionato si è molto ben disimpegnata e che al “Comunale” sarà confermata rispetto a mercoledì con Ferri e Rudi centrali (quest’ultimo nel ruolo dell’ex) affiancati da Ghidoni e Arca sulle fasce. Più in generale il giovane tecnico del Varese è intenzionato a utilizzare lo stesso undici iniziale visto con il Gozzano, fatto salvo il ritorno dalla squalifica di Zazzi al posto di Lercara, tra l’altro uno dei più affaticati. Scelti gli uomini, bisognerà vedere se Tresoldi ha architettato qualche mossa tattica: mercoledì il 4-4-1-1 iniziale ha dato una ventina di minuti di vantaggio, il tempo che la squadra di Gaburro – pronta per il 4-3-3 biancorosso – assorbisse le variazioni.

«Se il Gozzano è la formazione con la rosa migliore, la Caronnese che pure ha un ottimo organico è la società che dispone del miglior gioco di squadra del girone – spiega Tresoldi – Monza è tecnico preparato e i rossoblu godono ancora del gran lavoro svolto in passato da Zaffaroni. Hanno avuto un momento di flessione quando hanno dovuto fare a meno di Corno e Massaro per infortunio ma ora sono pronti per lo sprint di fine stagione»

CAPITOLO SOCIETA’

Timidi passi avanti, intanto, a livello di trattative societarie. Paolo Basile, proprietario del Varese, avrebbe messo a disposizione degli investitori che fanno riferimento a Sauro Catellani una serie di documenti contabili ora al vaglio dei possibili acquirenti. Il tempo stringe (entro giovedì prossimo andranno saldate i pagamenti a Talarico, Innocenti e Piraccini, altrimenti arriveranno le prime penalità da scontare in questo torneo) anche se la speranza di una svolta resta viva. Da Palazzo Estense la situazione è monitorata con costanza mentre i tifosi del club intitolato a Pierfranco Bino stanno facendo partire una raccolta fondi, utile almeno a coprire le spese correnti. Inutile promettere qualcosa che è ancora vago (ai giocatori sono stati di nuovo garantite novità sui pagamenti, che poi non sono arrivati…) ma la ripresa delle trattative resta un punto importante. E utile a sperare.

DIRETTAVN

Il “Comunale” di Caronno sarà campo centrale del contenitore calcistico della domenica pomeriggio su VareseNews. Il nostro live è stato attivato venerdì sera con notizie, classifiche e con i sondaggi-pronostici pre-partita. Per intervenire si può scrivere nello spazio commenti oppure utilizzare gli hashtag #direttavn o #caronnesevarese su Twitter e Instagram. Per collegarsi al live CLICCATE QUI.