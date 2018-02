Il Varese cerca i tre punti in attesa del finanziatore

Al termine di una settimana ancor più travagliata delle precedenti – cosa quasi impossibile, ma così è stato, basti pensare alla giornata di mercoledì – il Varese Calcio si appresta a tornare in campo, affrontando a Masnago l’Oltrepovoghera.

Una partita che alla fine si giocherà – fischio di inizio alle 14,30 di domenica 11 – nonostante il taglio dell’acqua potabile allo stadio, ennesimo momento delicato (e deprimente) di questa stagione sportiva. Da venerdì pomeriggio la fornitura idrica è ripartita (anche il Comune ha fatto da tramite con Aspem) e quindi il primo pericolo è scongiurato, tanto da dare alla squadra la possibilità di effettuare al “F. Ossola” la consueta rifinitura del sabato.

Ora però bisogna giocare e possibilmente vincere: la squadra di Tresoldi – per certi versi eroica con i tre punti in tre giornate, con due trasferte – deve necessariamente fare un salto in avanti per distanziare una zona playout vicinissima. Inutile sottolineare però che anche stavolta sarà dura: il Varese è senza il suo allenatore, squalificato (squadra condotta da Verderame coadiuvato da Gioia) e senza Pedrabissi, anch’egli fermato per un turno.

Dall’infermeria però arrivano per una volta buone notizie: tornano infatti tra i convocati i due centrocampisti più attesi, Monacizzo e Palazzolo, ma anche Arca e Rudi; possibile che partano tutti dalla panchina (anche La Ferrara), ma questo consentirà alla squadra di avere la possibilità di cambiare in corsa. Una bella differenza rispetto a Tortona quando Tresoldi non effettuò alcuna sostituzione visto che (al di là di Arca, acciaccato e non utilizzabile) tra le riserve c’erano solo ragazzi della juniores.

Dall’altra parte della barricata i biancorossi troveranno un Oltrepovoghera da non sottovalutare (beh, questo Varese deve prendere tutti con le pinze…): i pavesi sono stati autori di un bell’avvio nel girone di ritorno con due vittorie, tre pareggi e un solo ko (9 punti), ruolino di marcia che li ha tenuti fuori dalla zona playout. Ma con tre punti il Varese può scavalcare la formazione guidata da Mauro Guaraldo e provare a guardare al futuro con un pizzico di serenità in più, in vista dell’atteso incontro a tre di lunedì. L’appuntamento è fissato: Basile si incontrerà con Catellani e con il finanziatore di quest’ultimo, un imprenditore del ramo alimentare-conserviero, pare con rapporti importanti con un grande gruppo italiano del settore. E chissà: arrivare al summit con tre punti in più in classifica magari darà uno sprint ulteriore alla trattativa. Incrociamo le dita.

DIRETTAVN

Il “Franco Ossola” sarà il campo centrale della consueta diretta calcistica della domenica pomeriggio di VareseNews. Il liveblog è già attivo dal venerdì sera con notizie, curiosità e con il sondaggio-pronostico prepartita. Per partecipare i lettori possono scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn o #vareseoltrepovoghera su Twitter e Instagram. Per accedere direttamente al live CLICCATE QUI.