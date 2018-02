Varese città “olimpica”con i giochi regionali degli Special Olympics

Seicentocinquanta tra atleti impegnati in tre giorni di gare. Dal 27 al 29 aprile la provincia di Varese ospiterà i giochi regionali estivi Special Olympics. Una manifestazione sportiva nata negli Stati Uniti per volontà di Eunice Kennedy e che dal 1999 ha assunto connotati internazionali. Riconosciuto dal Comitato olimpico Internazionale, è un programma educativo per persone con disabilità intellettiva dove lo sport diventa veicolo di integrazione e di valorizzazione di abilità differenti.

Come vuole il cerimoniale, i giochi si apriranno alle ore 18 del 27 aprile con uno spettacolo per la regia dello Studio Festi: « La buona riuscita dell’evento dipende anche dalla bellezza della sua inaugurazione – ha spiegato l’organizzatrice Maria Conte Ambrosetti, membro del board nazionale di Special Olympics Italia – per questo abbiamo investito molto in questo momento che si svolgerà al PalaA2A dove arriverà il tedoforo che porterà la fiaccola dai giardini estensi sino al palazzetto. Qui si accenderà il fuoco olimpico che aprirà ufficialmente i giochi».

«Quella di inaugurazione, sarà una festa con tanta musica, immagini speciali e poco testo – assicura Valerio Festi che ha mostrato alcuni lavori svolti in passato tra cui l’apertura dei Mondiali di ciclismo in cui gli elementi scenografici aerei avevano contribuito a rendere suggestiva la manifestazione. Lo spettacolo vedrà protagonisti gli stessi atleti che vivranno al centro della scena per poter vivere un’emozione indimenticabile. Tra gli ospiti già confermati: Nicolò Martinenghi, Aldo Ossola, Dino Meneghin, Gianmarco Pozzecco, Toto Bulgheroni, Ivan Basso, Pietro Anastasi, Gianni Rivera, Elia Luini e Stefania Croce. Sarà una cerimonia convilgiente e spettacolare, aperta a tutti.

I giochi si concluderanno, invece, con uno spettacolo che sarà ospitato nel centro di Gallarate e vedrà l’esibizione degli artisti del Coro Divertimento Vocale.

Varese, Gallarate, Tradate, Casorate Sempione e Arsago Seprio saranno le città che accoglieranno gli atleti delle diverse discipline.

Varese ospiterà le competizioni di basket, nuoto, golf e bowling. A Gallarate si svolgeranno le gare di calcio 5, bocce, badminton, ginnastica e tennis.

A Tradate verranno disputate le prove di atletica leggera, a Casorate Sempione quelle di pallavolo e ad Arsago Seprio quelle di equitazione.

Impegnati nella gestione delle diverse discipline ci saranno cento studenti delle scuole superiori, altrettanti universitari e almeno 200 persone provenienti da associazioni, società sportive, team aziendali e club di servizio: sono attese circa 2500 persone tra atleti , accompagnatori e tecnici. Molti tra gli sportivi saranno ospitati in famiglie, un’offerta importante per una manifestazione che si pone come obiettivo quello dell’inclusione sociale.

Alla presentazione di presentazione dell’appuntamento erano presenti oltre agli organizzatori Giulio Velati, Direttore Regione Lombardia Special Olympics Italia, Maria Conte Ambrosetti, membro del board nazionale di Special Olympics Italia e responsabile della Cerimonia di Apertura dei Giochi Regionali Special Olympics della Lombardia, Franco Guidetti, Governatore Lions Distretto 108 IB1 e Valerio Festi, anche il Prefetto di Varese Giorgio Zanzi, il neo presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi, il sindaco Davide Galimberti e il primo cittadino di Arsago Seprio Claudio Montagnoli. Tra il pubblico anche Mauro Temperelli della Varese Sport Commission che sostiene l’iniziativa.