Varese-Gozzano e Pro Patria-Virtus in diretta

Turno infrasettimanale per il campionato di Serie D e appuntamenti delicati per le nostre squadre. Si gioca dalle 14,30 di mercoledì 21 con il Varese che ospita il Gozzano capolista e la Pro Patria in casa contro la Virtus Bergamo. In campo anche Varesina (a Borgaro) e Caronnese (a Pavia).

VareseNews racconterà in diretta l’intera giornata con un liveblog già avviato alla vigilia: all’interno notizie, curiosità, classifiche e i sondaggi prepartita. Per partecipare si può scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn, #varesegozzano e #propatriavirtusbergamo su Twitter e Instagram. Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI.