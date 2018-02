Il Varese lancia la sfida al Rovato e al pronostico

Dopo la pausa di campionato, doveroso omaggio alle prime partite del Sei Nazioni, torna la poule promozione del girone 3 di Serie C, il torneo che vede tra i protagonisti anche il Rugby Varese.

La squadra di coach Galante giocherà in casa – domenica 18 febbraio, ore 14,30 – il big match del girone, partita al quale arriva da capolista ma anche da sfavorita. Contro il XV biancorosso ci sarà infatti il Rovato: i bresciani sono appaiati al Varese in testa alla classifica (10 punti in due giornate) ma hanno vinto la prima fase battendo due volte Broggi e compagni, anche in modo netto (11-34 all’andata, 47-7 al ritorno).

Nella poule promozione però si è ripartiti da zero, e così il Varese è pronto per lanciare una nuova sfida alla grande favorita per la salita in Serie B, anche in virtù del fatto che i cadetti dei Lyons (altra formazione molto quotata) sono partiti ad handicap perdendo due volte.

I biancorossi possono provare a sfruttare il fattore campo per infastidire gli avversari, che possono mettere sul piatto una fisicità superiore soprattutto “spalmata” sugli 80′ di gioco.

«I ragazzi ci credono tanto quanto me – avverte però Galante alla vigilia della partita – Su Rovato non c’è molto da dire: sappiamo quanto e dove sono forti in campo e proveremo ad arginarli in ogni fase di gioco. Staremo più attenti sul gioco a largo, dove l’ultima volta ci hanno colpito maggiormente e dove noi siamo stati poco efficaci in attacco. In generale con loro non si può perdere in nessuna fase altrimenti ti puniscono. Sarà dura ma tutto può succedere in campo e noi vogliamo dire la nostra contro una squadra di livello».

Il Varese deve però fare a meno delle due aperture, Affri e Pandozy, e ciò potrebbe creare qualche difficoltà nella costruzione del gioco. In dubbio invece il terza linea Borello, che soffre di problemi alla schiena. Ma le assenze, spesso, sono uno sprone in più a far bene.