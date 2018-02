Il Varese non punge e scivola in zona playout

Dopo il pareggio a reti bianche di Masnago, contro un Oltrepovoghera praticamente rinunciatario, il Varese è scivolato – complici i risultati dagli altri campi – ufficialmente nella zona rossa della classifica, quella che comprende le squadre dirette ai playout e aggiunge quindi un ulteriore problema alla sua già difficile situazione.

Il punticino ottenuto contro i pavesi (0-0) non può certo soddisfare l’ambiente nonostante gli alibi dovuti a questi ragazzi. Gli ospiti hanno fatto davvero poco per provare a impensierire Bizzi ma il Varese non ha approfittato dell’ampio possesso palla, arrivando troppo raramente dalle parti della porta avversaria. E se il portiere Cizza è stato decisivo a metà ripresa sulla prima palla-gol avuta da Palazzolo, quest’ultimo ha commesso peccato mortale in pieno recupero, mandando a lato un grande assist di Zazzi che aveva apparecchiato la tavola per il gol-partita del compagno.

Tresoldi, sostituito in panchina da Verderame, ha potuto per una volta rimescolare le carte in tavola con le sostituzioni nella ripresa, è riuscito a cambiare un po’ i ritmi dell’attacco ma in fin dei conti non ha trovato il colpo risolutore. Se vogliamo dare uno sguardo positivo al pomeriggio, per lo meno, il Varese ha ritrovato la rosa quasi al completo (mancavano ancora Ba e Fratus oltre allo squalificato Pedrabissi): l’innesto dell’ex Pro Patria Filomeno, il ritorno – ancora a mezzo servizio di Monacizzo – oltre che le presenze di Palazzolo, Arca e Rudi (in panchina) permetteranno allo staff tecnico di preparare al meglio le partite e di avere molte più soluzioni rispetto al recente passato. Ma poi è necessario che qualcuno la butti dentro, a partire da sabato prossimo (trasferta ad Arconate), altrimenti la classifica fa presto a diventare durissima. Sempre – ma questo è sottinteso – che a livello societario arrivi la tanto sperata svolta.

VARESE – OLTREPOVOGHERA 0-0

VARESE (4-3-3): Bizzi; Ghidoni, Simonetto, Ferri, Arca (Balconi dal 34′ st); Palazzolo, Zazzi, Morao; Battistello (La Ferrara dal 34′ st), De Carolis (Filomeno dal 25′ st), Lercara (Monacizzo dal 15′ st). All. Verderame. A disp.: Frigione, Muca, Rudi, Melesi, Mauro.

OLTREPOVOGHERA (4-4-2): Cizza; Colombini, Allodi, Bettoni, Aramini (Tresca dal 30′ st); Bertelli (Chimenti dal 13′ st), Duca, Di Placido, Monopoli; Cominetti (Marrulli dal 46′ st), Bondi (Pozzi dal 9′ st). All. Guaraldo. A disp.: Re, Brega, Repetto, Guasconi, Caldarone.

ARBITRO: Gandolfo di Bra (Perali e Lipari).

NOTE. Giornata fredda e serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Di Placido, Ferri, Palazzolo, Simonetto. Duca, Colombini. Calci d’angolo: 4-1. Recupero: 1′ e 4′.