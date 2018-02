Il Varese non si arrende: con il Derthona è 1-1

Un altro punticino, un altro piccolo passo per tenere vivo il Varese e la sua rincorsa alla salvezza in mezzo a mille difficoltà. A Tortona, contro un Derthona che è diretto avversario nelle parti basse del girone, la squadra di Tresoldi strappa un pareggio che non sarà roboante ma è indubbiamente utile. E tutt’altro che scontato viste le premesse (tanti assenti, rimborsi di novembre che ancora non sono arrivati…) e visto come si è messa la partita, cioè con i biancorossi rimasti in 10 dopo la doppia ammonizione a Pedrabissi e con l’espulsione nel finale dello stesso Tresoldi.

Di più: il Varese ha portato a termine la gara con un piccolo record, quello di non aver effettuato neppure una sostituzione, a dimostrazione di quanto la panchina sia corta (tra le riserve, salvo l’acciaccato Arca, c’erano solo ragazzini) e di quanto quelli in campo abbiano rinsaldato le fila per uscire indenni dal “Coppi”. E proprio nel finale – dove pure il Derthona ha avuto un paio di grandi occasioni – si è vista la personalità di una squadra che, seppur inesperta, ha lottato per non farsi schiacciare, per non farsi mettere paura, per non arretrare più del dovuto.

Una mentalità che potrà tornare utile in futuro, quando rientreranno Palazzolo, Monacizzo e tutti gli altri acciaccati. I tifosi biancorossi presenti a Tortona in buon numero, molti arrivati a partita in corso, hanno capito che questi ragazzi hanno voglia, coraggio e fiato e li hanno sostenuti e applauditi fin dopo il fischio finale. Peccato solo per un piccolo rammarico, quello di essere rimasti in vantaggio troppo poco tempo (4′ tra il rigore di Pedrabissi e il pareggio di Solinas, viziato da un’uscita errata di Bizzi). Forse, senza quel gol al passivo arrivato così presto, il Varese avrebbe potuto dare una piega ancora diversa, e ancora migliore al pomeriggio. Ora testa all’Oltrepovoghera: tra sette giorni bisogna provare a vincere.

CALCIO D’INIZIO

Freddo polare e cielo grigio a incorniciare lo stadio di Tortona, dedicato al mitico Fausto Coppi, nato a pochi chilometri da qui. L’interno dell’impianto non è dei migliori terreno di gioco brullo, spelacchiato e ben presto ridotto a campo zollato, pochissimi gli spettato:ri locali sugli spalti. Quelli di fede biancorossa – ultras e club – arrivano per la maggior parte verso la fine della prima frazione.

In campo Tresoldi replica il 4-3-3 nonostante le numerose assenze: il tridente è formato da Lercara, De Carolis e Pedrabissi. Derthona con schieramento simile, perché il fantasista Solinas parte dietro le punte ma con il passare dei minuti si affianca a Busatta e Personé.

IL PRIMO TEMPO

L’avvio dei bianconeri è piuttosto pressante: si vedono un paio di belle chiusure dei difensori del Varese (Balconi in particolare su una diagonale) e uno spreco di Busatta che calcia fuori da posizione molto invitante. Gli ospiti faticano a tenere palla ma alla prima folata guadagnano un rigore: Battistello salta in corsa Rebecchi che lo abbatte in area, intervento nettissimo. Sul dischetto va Pedrabissi, battuta centrale e potente che vale lo 0-1.

L’euforia del vantaggio dura poco, il tempo di una bella iniziativa di Lercara fermato in fuorigioco (inutile il bel pallonetto a battere Murriero), poi il Derthona pareggia con ampia collaborazione di Bizzi. Il portiere biancorosso chiama infatti la palla sul cross da sinistra di Mazzocca ma si fa anticipare in maniera nettissima da Solinas che ci mette la testa e devia in gol.

Dopo il pareggio i piemontesi proseguono ad avere maggiore possesso palla ma tutto sommato non riescono a mettere in difficoltà il Varese, che si rivede in avanti grazie a uno spunto di Pedrabissi (finta e fallo subito sul fondo) e poi (27′) con un bel tentativo di Ghidoni: destro “rotondo” da lontano e palla che sfiora il palo sotto gli occhi del portiere.

Nell’ultimo quarto d’ora accade poco; da notificare un fallaccio di De Santis su Morao che incredibilmente non si tramuta in cartellino giallo. Attorno al 42′ si registra l’arrivo degli ultras e del pullman di Passione Biancorossa che assicureranno alla squadra sostegno e cori fino al termine.

LA RIPRESA

E’ un Varese frizzante quello che si affaccia sulla seconda frazione di gioco; i biancorossi, tra i quali cresce decisamente Battistello e proprio lui al 7′ sguscia sulla sinistra prima di servire Morao: la bordata del centrocampista è decisa e forte ma non trova la porta pur mettendo qualche brivido ai tifosi di casa. All’11’ il Varese vorrebbe un secondo rigore: De Carolis e De Santis si toccano in area, il centravanti va a terra dopo un contatto e protesta, ma il signor Gianquinto non prende provvedimenti. Anzi, poco dopo espelle il ds Merlin per proteste.

Il Derthona si fa vedere per la prima volta con Busatta, destro calibrato sul fondo, di poco, ma è ancora Battistello al 21′ a trovare un varco sulla sinistra, ricevere un lancio dalle retrovie e battere verso la porta, con Murriero pronto.

Subito dopo però un episodio chiave: Pedrabissi commette fallo su Solinas a centrocampo, l’arbitro opta per l’ammonizione ma si tratta del secondo cartellino, così i biancorossi restano in dieci. La gara si innervosisce fino a un accenno di rissa che costa il giallo a Battistello e Solinas, iniziatori della zuffa.

Con l’uomo in più il Derthona torna a credere nel successo, ma spreca la grande occasione creatasi al 27′, con Personé che centra la traversa dall’altezza del dischetto in una specie di rigore in movimento su assist da destra di Solinas.

Il Varese ha il merito di recuperare spazio e fiato qua e là e di cercare la sortita: ci prova Ghidoni, attivo sulla destra, con una bella azione conclusa con un cross per De Carolis che il centravanti non riesce a deviare. Nel finale invece sale di tono Di Fiore che partendo da destra mette un po’ in difficoltà Balconi in un paio di occasioni; nascono così due traversoni bassi che attraversano l’area del Varese facendo venire i brividi – oltre a quelli per il freddo – ai tifosi del Varese. Che però, poco dopo, possono sorridere: c’è il fischio finale per l’1-1.