Il Varese non si piega e strappa un punto alla capolista

Non date per morto il Varese, almeno a livello di squadra. I ragazzi di Tresoldi – “volontari” da ottobre, nel senso che da allora non prendono lo stipendio – strappano un altro pareggio e lo fanno al cospetto della capolista Gozzano bloccata sull’1-1 al “Franco Ossola”. Un punto – è il sesto “segno X” consecutivo – che tra l’altro consente a Ferri e compagni di tornare al di sopra della linea playout, complici anche i risultati favorevoli dagli altri campi.

Certo, prima o poi una vittoria aiuterebbe eccome, ma oggi non è questo il punto. Oggi è necessario sottolineare che una squadra giovanissima ha tenuto in scacco una delle favorite per la promozione (“La squadra con la rosa più attrezzata” secondo Tresoldi), e che non avrebbe rubato nulla in caso di vittoria, considerando il palo colto da Lercara e il fuorigioco che ha fermato De Carolis (poi in rete, ma a segnalazione avvenuta) davanti al portiere. E’ vero che il Gozzano, intorno alla mezz’ora della ripresa, ha aumentato la pressione e mostrato tutto il proprio potenziale, ma nel complesso il Varese – ancora a segno Palazzolo, “el segna semper lü”, non ha tremato e ha messo in mostra un coraggio, un cuore ma pure una preparazione tattica che lasciano ben sperare per il futuro.

Ammesso che futuro ci sia: in attesa di qualche notizia positiva da Palazzo Estense – gradevole il fatto di vedere sindaco e vice sugli spalti – e di qualche sostegno per quanto riguarda almeno la gestione delle utenze dello stadio, altri quattro ex biancorossi (Viscomi, Moretti, Gazo e Luoni) hanno vinto il ricorso alla Commissione Accordi Economici. La società dovrà così pagare entro un mese un totale di circa 14.500 euro entro un mese per non essere penalizzata. Ma il tempo stringe per i primi tre ricorsi vinti, e così la decurtazione dei punti in classifica appare più vicina. E questo è solo un problema più urgente degli altri che incombono.

VARESE – GOZZANO 1-1 (1-1)

MARCATORI: Evan’s (G) al 42′ pt, Palazzolo (V) al 46′ pt.

VARESE (4-4-2): Bizzi; Ghidoni, Rudi, Ferri, Arca (Balconi dal 44′ st); Morao, Battistello (Muca dal 37′ st), Monacizzo, Lercara; Palazzolo, De Carolis (Filomeno dal 28′ st). All. Tresoldi. A disp.: Frigione, Simonetto, La Ferrara, Melesi, Pedrabissi, Mauro.

GOZZANO (4-3-3): Petris, Carboni, Mikhaylovskiy, Tordini; Segato, Guitto, Perez (Lunardon dal 24′ st); Evan’s (Vono dal 36′ st), Capogna, Messias. All. Gaburro. A disp.: Gattone, Gemelli, Rogora, Romeo, Gulin, Gaeta, Noce.

ARBITRO: Centi di Viterbo (Abatantuono e Ciuca).

NOTE. Giornata serena e fresca, terreno in buone condizioni. Ammoniti: De Carolis, Arca, Messias, Guitto, Filomeno. Calci d’angolo: 5-5. Recupero: 2′ e 5′. Spettatori: 600 circa.