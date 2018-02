Varese obbligato a pagare tre giocatori: 30 giorni per saldare i conti

Piove sul bagnato in casa Varese Calcio dal punto di vista strettamente finanziario, ma è un acquazzone ampiamente previsto che probabilmente sarà seguito da altri “scrosci”. Di oggi è infatti il verdetto delle Commisione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti che si è riunita a Roma per analizzare una serie di reclami avanzati da giocatori che reclamano soldi dalle società per le quali sono scesi in campo.

Tre le vertenze che riguardano il Varese e che sono state interamente accolte dalla Commissione che, dunque, ha intimato alla società biancorossa di provvedere ai pagamenti. I giocatori interessati quest’oggi sono Giacomo Innocenti, Devis Talarico e Luca Piraccini e tutti fanno riferimento alla scorsa stagione sportiva, la 2016/17. (nella foto: Talarico in primo piano, Piraccini sullo sfondo)

A Innocenti, che venne ingaggiato in corsa, dovranno essere corrisposti 5.000 euro; 1.250 quelli dovuti a Talarico mentre l’attaccante piemontese Piraccini ha chiesto e ottenuto il pagamento di altri 3.666 euro. Un totale di 9.916 euro virgola qualcosa che la società biancorossa dovrà versare entro e non oltre 30 giorni dalle delibere contenute nel Comunicato Ufficiale numero 197. Se ciò non accadesse, la squadra subirebbe delle penalizzazioni che tra l’altro complicherebbero non poco il cammino salvezza degli uomini di Tresoldi. In tutti i tre i casi, tra l’altro, il Varese non ha presentato alcuna documentazione a proprio favore, rinunciando di fatto alla difesa.

Il denaro – ripetiamo: meno di 10mila euro – non dovrebbe rappresentare un problema in condizioni normali (intendiamo: quando qualcuno decide di possedere e gestire una società di questo livello) e invece nel caso del Varese rappresentano l’ennesimo problema che andrà gestito tra il detentore delle quote – Paolo Basile – e la famiglia Catellani che sta portando avanti il club. Ricordiamo inoltre che – lo abbiamo scritto a margine del calciomercato questa mattina – alla squadra mancano ancora i rimborsi spese del mese di novembre. E quindi, appunto, il rischio di altri rovesci finanziari resta molto forte.

FINALI PRIMAVERA: SOPRALLUOGO

Intanto, su tutt’altro canale, prosegue il lavoro per provare a portare a Masnago le Final Four del campionato Primavera, anticipazione che il nostro giornale aveva dato poco prima di Natale. Oggi è stato effettuato un primo sopralluogo di una delegazione della Lega Serie A in città e allo stadio; contestualmente gli emissari hanno incontrato il sindaco Galimberti, l’assessore allo sport De Simone e i rappresentanti di Sport Commission, Camera di Commercio, Consorzio Turistico e Federalberghi. Ma in tutta questa situazione il Varese Calcio e il suo cattivo momento non fanno parte.