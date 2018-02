Varesecorsi di primavera, aperte le iscrizioni

Sono aperte anche nella sede di Varesecorsi le iscrizioni ai corsi della tornata primaverile. La programmazione canonica, sempre basata sulla massima accessibilità, propone quattrocento corsi, divisi nelle storiche sezioni. Sono sempre presenti i corsi culturali, con le richiestissime visite guidate di carattere storico-artistico, principalmente nel territorio varesino.

Ma anche cineforum, gruppi di lettura, novità come “Viaggiare low cost” ed evergreen come “La ricerca della vita nel cosmo”. Sempre molto richiesti anche i corsi sportivi, come aerobica, tonificazione, ginnastica, pilates e yoga. È inoltre presente un corposo settore dedicato agli “over 60”, ai quali VareseCorsi dedica varie attività: dai corsi specifici per restare in forma all’informatica.

È già possibile effettuare l’iscrizione online sul sito, dove si possono scoprire tutti i dettagli e le informazioni su ciascun corso in calendario; inoltre, si può accedere a numerose funzionalità, tra cui una chat per comunicare direttamente con l’insegnante.

La diffusione del programma Varesecorsi in 16 comuni limitrofi realizza il sogno di un corso sotto casa per tutti, nei 4 punti cardinali, da Besnate a Laveno e da Angera a Binago, in provincia di Como.

La maggiore novità del 2018 è la nuova funzione che permette all’interessato di segnalare gli orari e i giorni in cui vorrebbe si svolgessero i corsi preferiti: in questo modo diventerà possibile organizzare una programmazione su misura per i cittadini.

UNA APP PER PRESENTARE I PRODOTTI UTILI AGLI ISCRITTI AI CORSI

Un’importante novità di questa stagione interesserà sicuramente i negozianti di Varese, in quanto avranno a disposizione una nuova applicazione che permette di presentare i propri prodotti direttamente agli iscritti ai corsi, che potranno acquistarli utilizzando i propri crediti (i “punti” virtuali accumulati con le iscrizioni ai corsi).

VareseCorsi propone questa applicazione in risposta alle molte richieste di sostegno, lanciate negli ultimi tempi dai commercianti varesini, che come tutte le attività commerciali tradizionali si trovano in una fase di calo, e sono quindi desiderosi di conoscere nuove idee e modalità per far crescere la propria attività.

Le aziende potranno inoltre richiedere corsi mirati di lingua, informatica, web marketing.

I CORSI NOVITA’

GINNASTICA CALLANETICS IN FORMA SENZA FATICA

Attività di tonificazione che rimette in forma senza fatica, senza dolori e senza sudore. Viene praticato un allenamento basato sulla ripetizione costante di particolari movimenti in zone mirate, quali glutei, fianchi, addominali e gambe, per una rapida perdita di centimetri.

FOTOGRAFIA DIGITALE: RITRATTO E MODA

Corso rivolto a coloro che desiderano muoversi all’interno del mondo della fotografia, orientandosi verso il settore della moda e del ritratto.

ONLINE MARKETING: GOOGLE ANALYTICS

Come misurare le performance di un sito internet e delle campagne pubblicitarie che generano traffico su di esso, scoprire, analizzare e ottimizzare i dati.

PILATES ENGLISH

Novità per il mondo del pilates a VareseCorsi: da quest’anno ci sarà una versione del corso in inglese; si potrà lavorare sul proprio corpo imparando l’inglese.

YOGA FACE

Serie di movimenti semplici, respirazione e automassaggio mirati ad aumentare la microcircolazione del viso e ridurre la tensione muscolare per garantire un lifting naturale; progressivamente il viso appare più disteso e luminoso.

GIAPPONESE

Corso base miniclass rivolto a coloro che non hanno mai studiato la lingua, nel quale verranno insegnate le basi di sintassi e morfologia, con esercizi di traduzione.

È stata notevolmente ampliata la parte dei corsi di informatica, con nuove proposte quali: ADOBE INDESIGN, ADOBE LIGHTROOM, AUTO CAD 2D/3D, CODING e PROGRAMMAZIONE.