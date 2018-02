Varesenews in viaggio tra le biblioteche di “casa nostra”

Quasi tre milioni di libri. Questo è il numero dei volumi presenti nelle biblioteche della provincia di Varese a disposizione degli 890 mila abitanti: una media di 3 libri a testa, libro più libro meno.

Una grande libreria alla portata di tutti, di chi non può acquistare libri o di chi non ha più spazio tra le mura di casa.

La Rete Bibliotecaria Provinciale comprende 120 biblioteche associate a 6 sistemi bibliotecari locali: un mondo con tanti satelliti attorno che noi di Varesenews abbiamo deciso di esplorare.

Sono molte le storie da raccontare e se frequentate la biblioteca del vostro paese lo sapete: il bibliotecario diventa, alla lunga, come il “medico” della vostra formazione culturale, la guida delle vostre “esperienze spirituali”. Il “non so cosa leggere” si tramuta in un cammino tra gli scaffali alla ricerca di un classico o dell’ultimo best seller.

Alcune biblioteche sono in edifici storici, antichi, a volte magari anche un po’ trascurati, altre sono in luoghi bellissimi, nuovi.

Noi abbiamo deciso di intraprendere un lungo viaggio attorno al mondo delle biblioteche della provincia di Varese.

Le visiteremo: racconteremo gli spazi che le accolgono, le persone che le frequentano, le particolarità di ciascuna.

BIBLIOTECHE, QUALCHE NUMERO

I prestiti nella provincia di Varese, nel 2016, sono stati 1.430.062, il numero degli iscritti al prestito 118.441: il 13 per cento degli abitanti della provincia ha quindi visitato una biblioteca lo scorso anno. Tanto? Poco?

Nella classifica della Regione Lombardia non siamo certo sul podio: i lettori più appassionati vivono a Lecco (il 26,3 per cento ha preso un libro in prestito nel 2016); quelli che leggono di meno sono invece i milanesi (iscritti al prestito sono solo il 9,80 per cento). In questa tabella trovate tutti i numeri relativi ai prestiti nel 2016 nelle biblioteche lombarde.

(Qui il pdf completo con prestiti, voci di spese e numeri di volumi in Lombardia)

Qui il sito della Rete bibliotecaria provinciale di Varese

IL TOUR DELLE BIBLIOTECHE

Se volete darci una mano, e accompagnarci nel nostro tour, potete scriverci e segnalarci qualche particolarità della vostra biblioteca: il luogo in cui vi piace leggere, il vostro bibliotecario del “cuore”, il libro scovato per caso che ha aggiunto un tassello importante alla vostra vita, il giorno in cui avete fatto la vostra prima tessera (scrivete a redazione@varesenews.it).

Voi mandateci un messaggio noi lo raccoglieremo e saremo la vostra voce. Sarà un tour “farcito” di storie.

Le biblioteche, da sempre, hanno avuto un ruolo importante nell’evoluzione del pensiero e forse oggi siamo abituati a dare per scontato qualcosa che invece è un segno tangibile di libertà. “Fondare biblioteche – ha scritto Marguerite Yourcenar – è un po’ come costruire ancora granai pubblici: ammassare riserve contro l’inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire”.