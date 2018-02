Varesina, altra sterzata: esonerato Marzio

Il pareggio subìto in rimonta domenica sul campo di casa a opera del Pavia (da 2-0 a 2-2), ha avuto un’onda lunga che ha scombinato le carte in casa della Varesina.

La società rossoblu ha infatti deciso di esonerare l’allenatore Alessandro Marzio che era subentrato a Marco Spilli lo scorso 27 settembre. Con lui lascerà l’incarico anche Massimiliano Ranoia, ex giocatore e attuale collaboratore tecnico della Varesina.

Da Venegono Superiore non arriva per il momento il nome del successore di Marzio: il comunicato si limita ai ringraziamenti al mister e a Ranoia e a sottolineare come «per la famiglia Di Caro (proprietaria del club ndr) si tratta di una scelta sofferta ma la carenza di risultati e la posizione di classifica hanno fatto optare a questa soluzione per dare una ulteriore scossa all’ambiente».

La Varesina è attualmente a quota 27 punti (uno in meno del Varese) e occupa la prima posizione tra quelle che portano ai playout. Il pareggio di Pavia, in un match che pareva già segnato a favore dei rossoblu, ha abbassato il morale e – forse – tolto un po’ di fiducia al gruppo. Ora si attende la decisione sul nuovo tecnico, con l‘ex allenatore Marco Spilli che in teoria è già a disposizione visto che occupa il ruolo di direttore tecnico. La squadra è attesa da un altro scontro importante in chiave salvezza, la trasferta sul campo del Castellazzo Bormida, fanalino di coda.