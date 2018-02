Varesina in cerca di punti. A Venegono arriva il Chieri

Le due sconfitte di fila negli scontri diretti contro Seregno e Borgaro hanno riportato la Varesina sotto la linea dei playout. La vittoria all’esordio di mister Stefano Bettinelli sul campo del Castellazzo aveva portato una buona dose di positività ma, dopo i due ko, le nuvole nere sono tornate su Venegono Superiore.

Proprio al “Comunale”, domenica 25 febbraio (ore 14.30), Albizzati e compagni dovranno cercare di fare punti per non ritrovarsi ancora più impantanati nelle zone basse della graduatoria.

L’avversario non sarà però agevole: il Chieri è quinto in classifica e punta forte ai playoff, anche se arriva dalla sconfitta interna (3-1) contro il Como. In trasferta la squadra di mister Vincenzo Manzo è ancora imbattuta nel 2018: tre vittorie (1-0 a Borgaro, 3-0 a Inveruno e 1-0 in casa della capolista Gozzano) e un pareggio nell’ultimo impegno esterno (1-1 al Olginate).