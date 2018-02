Varesina rimontata, Caronnese sconfitta

Giornata da dimenticare per Varesina e Caronnese la sesta di ritorno. Allo stadio “Sinigaglia” di Como i ragazzi di Aldo Monza perdono l’importante scontro diretto di alta classifica 1-0. A Venegono Superiore invece la Fenici, avanti 2-0, si fanno rimontare sul 2-2 dal Pavia.

COMO – CARONNESE 1-0

Il Como è sempre più secondo e sempre più vicino al primo posto, a -2 dal Gozzano sconfitto in casa dal Chieri. La Caronnese gioca una buona partita contro al “Sinigaglia” contro i lariani, ma viene punita da un calcio di punizione dello specialista Molino al 42’ del primo tempo. Nella ripresa i rossoblu provano a cercare il gol del pareggio, ma la difesa comasca si chiude e concede poco, portandosi così a casa tre punti d’oro per la corsa al primo posto.

VARESINA – PAVIA 2-2

Un inizio folgorante non basta alla Varesina per tornare alla vittoria. Le Fenici sul proprio campo giocano dieci minuti da manuale, andando prima in rete al 5’ con Osuji, e trovando il raddoppio al 10’ con Franzese. Sembra la giornata giusta, con il Pavia che colpisce la traversa al 16’ e il palo al 23’. La squadra di Marzio però fa l’errore di lasciare l’iniziativa agli ospiti e al 36’ del primo tempo accorciano le distanze con Bertolini. Nella ripresa la Varesina sembra poter gestire il vantaggio, ma Milianti al 31’ viene espulso e due minuti dopo il Pavia trova il punto del 2-2 con E Khayari.