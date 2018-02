Varesina sconfitta nel finale, Caronnese fermata a Pavia

Turno infrasettimanale che non sorride a Caronnese e Varesina, che non riescono a portare a casa vittorie dalle rispettive trasferte. Ottiene un punto a Pavia la squadra di Aldo Monza; va peggio alle fenici, sconfitte 2-1 a Borgaro.

PAVIA – CARONNESE 1-1

Termina in parità la gara tra Pavia e Caronnese al “Liberati”. In vantaggio i padroni di casa dopo pochi minuti grazie all’autorete di Costa. I rossoblu trovano la forza di pareggiare poco prima dell’intervallo con Massaro, che sigla l’1-1. Nella ripresa il Pavia rimane in 10 complice l’espulsione di Balla, ma la squadra di mister Aldo Monza non ne approfitta, portando a casa solo un punto. Rimane invariata la distanza dal primo posto, con il Gozzano fermato a Varese, ma il Como vincendo si porta a -1 dalla capolista e a +6 dalla Caronnese, che rimane in terza piazza assieme alla Pro Sesto.

BORGARO – VARESINA 2-1

Brutto mercoledì per la Varesina, che perde un importante scontro salvezza rimanendo in zona playout. Parte male la gara di Borgaro, con i padroni di casa che trovano il vantaggio dopo 4’ con Picone. Prima dell’intervallo le fenici trovano l’1-1 con una bella punizione di Tino, ma nel finale di gara è Grillo a siglare il gol vittoria per i piemontesi risolvendo una mischia in area rossoblu. Seconda sconfitta di fila per la Varesina, che domenica non può sbagliare in casa contro il Chieri.

RISULTATI: Borgaro – Varesina 2-1; Borgosesia – Arconatese 2-0; Chieri – Como 1-3; Casale – Folgore Caratese 0-0; Castellazzo – Pro Sesto 1-1; Inveruno – Olginatese 1-0; Pavia – Caronnese 1-1; Seregno – Derthona 2-0; Varese – Gozzano 1-1; OltrepoVoghera – Bra 1-0.

CLASSIFICA: Gozzano 61; Como 60; Caronnese, Pro Sesto 54; Chieri 47; Folgore Caratese, Bra 44; Inveruno 41; Borgosesia 37; Pavia 35; Borgaro, OltrepoVoghera 34; Olginatese 33; Varese 31; Varesina 30; Seregno 29; Arconatese, Casale 27; Derthona 17; Castellazzo 15.