Vent’anni di genealogia in Svizzera (con uno sguardo ad Arcisate)

Quarantadue alberi genealogici di altrettante famiglie di tutta la Svizzera italiana, con la presenza di una famiglia italiana, saranno oggetto di una mostra organizzata dalla Società Genealogica della Svizzera Italiana (SGSI) per celebrare i suoi primi 20 anni di vita.

La mostra, organizzata con il sostegno del Comune di Losone e del Patriziato, sarà inaugurata venerdì 2 marzo alle 18 al Centro scolastico comunale di Losone (in via Papogna 10), a poca distanza dal confine italiano.

«La storia dell’Insubria si intreccia con quella delle sue famiglie – spiegano gli organizzatori della mostra – Nell’albero genealogico la grande storia traspare nelle più piccole vicende di donne e uomini con un nome e un volto. La genealogia permette di collocare gli eventi in un contesto concreto: non più l’emigrazione, ma l’emigrato, non più la mortalità infantile, ma il figlio morto. Una storia in un certo senso più vera e più immediata».

Al Centro scolastico comunale saranno esposti 42 alberi genealogici di famiglie da tutta la Svizzera italiana, da Locarno a Poschiavo, e anche da Arcisate. Le tavole saranno accompagnate da documenti e foto d’epoca che offriranno uno sguardo sulle vicende e la quotidianità dei membri più o meno celebri dei casati studiati.

L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 2 al 23 marzo da lunedì a venerdì negli orari di apertura del centro scolastico (8.30-12 e 14-16.30) e sabato dalle 14 alle 17.

Parte integrante della mostra sarà anche la conferenza per approfondire la storia di Losone e delle sue famiglie in programma sabato 10 marzo alle 16 al Centro La Torre di Losone (Via Migione 1). Al termine dell’incontro sarà possibile visitare la mostra con la guida dei rappresentanti della Società Genealogica.

Qui la locandina della mostra