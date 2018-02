Ventenne sorpreso con 100 grammi di marijuana in auto, arrestato

Nel corso della nottata i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Busto Arsizio hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 20enne italiano, di marnate, meccanico, incensurato.

Il giovane è stato controllato in via Lombardia a Olgiate Olona, alla guida della propria autovettura, e veniva trovato in possesso di 105 (grammi di marijuana e di materiale vario per il confenzionamento, tra cui un bilancino di precisione.

Stupefacente e materiale e’ stato sottoposto a sequestro ed il giovane arrestato, trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa rito direttissimo fissato giornata ordierna da competente autorità giudiziaria.