Ventiquattromila followers belli, romantici e originali

Siamo più di 24mila e ogni giorno diventiamo di più. La nostra comunità Instagram è originale, bella, colorata e anche un po’ romantica: ogni giorno ci regala fotografie bellissime da tutta la provincia e non solo.

Abbiamo quindi voluto fare una galleria con le fotografie più viste (quelle con più impression e non con più like, per capirci – sopra la numero uno) per condividerle con tutti i nostri lettori.

Ogni giorno infatti, scegliamo da Instagram la foto di uno nostro follower o da chi ci tagga e usa l’#varesenews. Questo ci permette di avere delle immagini bellissime ma sopratutto di vedere la provincia da prospettive sempre nuove.

Tanta condivisone dunque ma anche il progetto #convaresenews. Di cosa si tratta? Qualcuno lo conosce già, altri vi hanno partecipato; si tratta di un progetto iniziato nel gennaio del 2016 e consiste nell’affidare il nostro account a persone o realtà del territorio per una settimana, per raccontare il vostro mondo.

La prima ad aver partecipato al progetto è stata Anna Prandoni, direttrice dell’Accademia Gualtiero Marchesi. Poi l’Università dell’Insubria, l’Università Liuc ma anche con Villa Panza, Villa Della Porta Bozzolo e il Monastero di Torba. Abbiamo fatto un “giro” in Valcuvia con Federico e uno ad Edimburgo con Marina. Vittoria ci ha portato a Siena, Marta a Milano, Rossana in Canada. Poi sono arrivati Sergio da Manchester, Varese Microvalorizzazione, Substrato e tanti altri. Li trovate tutti sul sito dedicato, eccolo qui

Il nostro account Instagram