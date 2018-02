Vento, neve e gelo in arrivo in Lombardia

Vento, gelo e neve in arrivo in Lombardia. La sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve dalla mezzanotte per diverse zone montane e pedemontane lombarde compreso l’alto Varesotto.

Da questa sera è previsto un rinforzo del vento con raffiche più significative in Oltrepo’ pavese. Il vento dovrebbe attenuarsi dal pomeriggio di domani. In concomitanza, dalla serata di oggi, sono possibili nuove deboli precipitazioni che potrebbero essere a carattere nevoso al di sopra dei 600-700 metri. Nella notte tra oggi e domani, domenica 25 febbraio, deboli nevicate sparse potrebbero registrarsi anche sulla fascia di pianura, ma con accumuli trascurabili o inferiori a 1 centimetro.

Domani, domenica 25, sui settori prealpini la neve potrebbe raggiungere i 5 o 10 centimetri di accumulo al suolo.

Per quanto riguarda le temperature, in pianura le minime notturne saranno in diminuzione e, generalmente, comprese tra 0 e 2°C; massime diurne in sensibile calo e, generalmente, comprese tra 1 e 3°C.

Lunedì 26 febbraio, residue deboli nevicate sui settori prealpini e concentrate prevalentemente nella prima parte della giornata. Si segnala l’alta probabilità di forti gelate notturne a tutte le quote conformazione di ghiaccio al suolo.