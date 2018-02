Verbano – Fanfulla, grande sfida in Eccellenza

Quinta giornata di ritorno per i gironi di Eccellenza e Promozione, in campo domenica 11 febbraio alle ore 14.30. Balza subito all’occhio la sfida di Besozzo tra Verbano e Fanfulla: prima contro seconda. In Promozione la Castanese alla prova Besnate.

ECCELLENZA

Fari puntati sulla “Bombonera” di Besozzo, dove il Verbano capolista ospiterà il Fanfulla secondo a un solo punto di distacco. Il Busto 81 vuole ritrovare il sorriso contro il Vigevano, così come il Legnano che al “Mari” attenderà il Gaggiano. La Sestese sarà impegnata sul campo dell’Accademia Pavese, a Castellanza sfida tutta varesotta tra i neroverdi e l’Union Cassano. L’Fbc Saronno proverà invece a fare tre punti contro l’Ardor Lazzate. Gara in vista playoff tra Fenegrò e Alcione, il Lomellina andrà a Sancolombano; riposa il Calvairate.

CLASSIFICA: Verbano 40; Cavenago Fanfulla 39; Busto 81 35; Legnano 33; Fenegrò 32; Sancolombano 31; Alcione 29; Ardor Lazzate 28; Sestese 26; Calvairate 25; Union Cassano 23; Castellanzese 22; Vigevano 21; Lomellina 20; Accademia Pavese 18; Gaggiano 14; Fbc Saronno 10.

PROMOZIONE

Dopo aver ritrovato la vittoria, la Castanese vuole tenersi stretto il primo posto, ma a Besnate non sarà una trasferta facile per i neroverdi. L’Olimpia non molla la presa e a Ponte Tresa proverà a sconfiggere il Cob 91. La Rhodense cercherà i tre punti a Solaro, mentre si prospetta interessante la sfida tra Vergiatese e Uboldese. Turno esterno per il Gavirate, impegnato sul campo della Belfortese, e per il Morazzone, a Seveso contro la Base 96. Turno di riposo per il Brebbia, la giornata si chiude con Lentatese – Guanzatese e Portichetto – Bresso.