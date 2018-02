Verbano e Fanfulla pareggiano, Busto 81 e Legnano accorciano

(Foto Facebook – A. C. Legnano Calcio)

La grande sfida di Eccellenza tra Verbano e Fanfulla si è chiuso con un 1-1 che non accontenta nessuno, con Legnano e Busto 81 che si avvicinano a suon di gol. In Promozione la Castanese fa 1-1 a Besnate, ma l’Olimpia non ne approfitta impattando 2-2 con il Cob 91.

ECCELLENZA

Termina 1-1 alla “Bombonera” di Besozzo la sfida di vertice tra Verbano e Fanfulla. I rossoneri si tengono il primo posto. Il Busto 81 abbatte 4-0 il Vigevano e si porta a 3 punti dalla vetta e si avvicina anche il Legnano che supera 5-1 il Gaggiano con una tripletta di Grasso. Vince ancora il Fenegrò con il 2-0 sull’Alcione, il Sancolombano supera 1-0 il Lomellina e l’Ardor Lazzate passa 2-1 sul campo dell’Fbc Saronno sempre più ultimo in classifica. La Sestese si fa male da sola in casa dell’Accademia Pavese, subendo la rimonta da 0-2 a 3-2. Colpo salvezza per l’Union Cassano, che passa 2-1 a Castellanza. Turno di riposo per il Calvairate.

CLASSIFICA: Verbano 41; Fanfulla 40; Busto 81 38; Legnano 36; Fenegrò 35; Sancolombano 34; Ardor Lazzate 31; Alcione 29; Union Cassano, Sestese 26; Calvairate 25; Castellanzese 22; Accademia Pavese, Vigevano 21; Lomellina 20; Gaggiano 14; Fbc Saronno 10.

PROMOZIONE

La Castanese viene fermata sull’1-1 da una coriacea Besnatese, ma l’Olimpia non ne approfitta, facendosi fermare sul 2-2 in casa dal Cob 91. Si riprende il secondo posto la Rhodense, che travolge 6-2 l’Universal a Solaro. Nelle zone nobili vince solo il Gavirate che passa 1-0 sul campo della Belfotese, mentre pareggia il Morazzone in casa della Base 96 (0-0) e la Vergiatese con l’Uboldese: 1-1 il finale. Risale prepotentemente il Bresso grazie al successo 1-0 di Portichetto. Il turno di riposo del Brebbia costa caro ai gialloblu, che si ritrovano sul fondo della classifica a causa della vittoria della Guanzatese 3-1 a Lentate.