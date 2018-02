Verificare la propria connessione internet, come fare?

Gli operatori delle telecomunicazioni hanno da sempre il compito di migliorare e mantenere in buono stato la copertura internet e la velocità della linea che forniscono ai propri abbonati. Essere in grado di verificare questo fattore, grazie a un Speed Test Fibra può essere un fattore molto importante per prendere la decisione di mantenere o disdire il proprio abbonamento.

Che cosa è un test per la velocità della fibra?

Gli speed test, sono dei programmi software in grado di misurare la reale velocità della connessione internet presente sulla rete internet. Mediante l’invio di pacchetti di dati e la verifica del tempo per il completamento dell’azione si può verificare la bontà della velocità di connessione.

Quando si decide di sottoscrivere un abbonamento per la propria linea internet o quella della propria azienda, è bene valutare se l’offerta della linea è conforme a quello che si vuole acquistare. Per chi vuole verificare il maggior numero di caratteristiche, il software presente sul sito di Komparatore.it è una delle scelte migliori che si possano fare. In pochi istanti, si possono verificare la velocità di download, la velocità di upload e la latenza della connessione. Naturalmente, oltre ai classici fattori di download e upload anche il fattore di latenza è estremamente importante. In questo caso, questo fattore è quello che determina l’intervallo di tempo fra il momento in cui si compie un’azione online e questa è effettivamente caricata sul nostro personal computer. Minore è il valore del ping, migliore sarà la velocità del caricaggio delle pagine.

Quando si vuole eseguire un test per la velocità, è bene interrompere ogni azione che si sta svolgendo sul proprio personal computer o smartphone. Inoltre, è bene anche scollegare ogni device collegato alle connessione internet mediante Wi-Fi.

Grazie a queste piccole attenzioni, si potrà eseguire un test per la connessione veloce e in grado di mostrare realmente quali sono i reali parametri della propria linea internet. Questi dati, possono essere molto importanti per decidere se è il caso di mantenere o chiudere un contratto attuale.

Nel caso lo speed test restituisce dei valori che non sono conformi a quelli presenti sul contratto, si ha la possibilità di concludere il contratto firmato con l’attuale operatore. Grazie ai siti che offrono comparazioni tra le varie linee telefoniche e contratti adsl, si può decidere in pochi istanti quale è il migliore per le proprie necessità.