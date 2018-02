Via la cimice “carabiniera” dagli alberi del mercato, partita la disinfestazione

La sua elegante “livrea” rossonera ricorda un po’ la divisa dei Carabinieri e, proprio per questo, nel gergo comune, la cimice di cui andiamo a parlare viene chiamata “carabiniera” (nome che risulta senz’altro più memorizzabile di quello utilizzato dagli entomologi, che è Pyrrhocoris apterus).

Elegante nell’estetica e totalmente innocua, la cimice carabiniera (la cui lunghezza varia dagli 8 ai 12 mm.), è divenuta, tuttavia, il tormentone degli ambulanti del mercato di Legnano, in particolare di quelli che posizionano le loro bancarelle sul viale d’ingresso al Parco Castello.

Occorre sapere che, per difendersi dalle basse temperature invernali, la cimice rossonera si raggruppa, in grandi colonie, sui tronchi degli alberi (dei tigli, in particolare), in genere nel punto in cui si dipartono i rami o anche nelle fessure dei tronchi. Da questo fitto raggruppamento capita, tuttavia, spesso, che qualche esemplare si stacchi, finendo, in una sorta di stato d’ibernazione, proprio sulle bancarelle sottostanti. Facile, pertanto, comprendere le rimostranze degli ambulanti, soprattutto di quelli che trattano generi alimentari: la presenza degli animaletti non è proprio un buon biglietto da visita per i clienti.

A fronte di ciò, il Comune di Legnano ha dato mandato ad Amga di provvedere a debellare il problema: nella mattinata di oggi, mercoledì, una squadra di giardinieri interverrà con getti d’acqua ad alta pressione, che sortiranno lo stesso effetto degli antiparassitari che si utilizzavano un tempo e che oggi, per legge, non è più possibile utilizzare. Con tale sistema si raggiunge l’obiettivo desiderato rispettando, al tempo stesso, l’ambiente.

L’operazione riguarderà una trentina di tigli.