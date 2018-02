Viaggio nella malattia del Parkinson: incontro

Humanitas Mater Domini, in collaborazione con l’Associazione Parkinson di Cassano Magnano (As.P.I.), ha organizzato per giovedì 1 marzo, alle ore 20.30, un incontro informativo dal titolo “Viaggio nella malattia di Parkinson”.

Dai campanelli di allarme all’approccio di cura multidisciplinare: una serata dedicata all’informazione, al confronto ed al sostegno, dedicata a tutti coloro che convivono con la malattia o vogliono conoscerla più da vicino.

Dopo l’Alzheimer, il Parkinson è la seconda malattia neurodegenerativa più diffusa. Si stima che in Italia le persone affette da Parkinson siano circa 230.000. La prevalenza della malattia è pari all’1-2% della popolazione sopra i 60 anni e al 3-5% della popolazione sopra gli 85 anni. L’età media di comparsa dei sintomi é intorno ai 60 anni, ma il 5% dei pazienti può presentare una forma ad esordio precoce, con esordio prima dei 50 anni (*Fonte Ministero della Salute).

Come partecipare alla serata?

L’incontro si terrà Giovedì 1 marzo alle 20.30 presso Palace Hotel Legnano (Via per Castellanza, 41 –Legnano).

La partecipazione è libera e gratuita, ma si richiede gentile conferma telefonando al n. 0331 476343 – 117 oppure scrivendo una mail a: comunicazione@materdomini.it (numero posti disponibili: 70).