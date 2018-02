Vigili casa per casa per controllare le firme per il consiglio comunale aperto

Nelle ultime ore i vigili del comando di piazza Repubblica si sono recati a casa di una ventina di saronnesi per controllare che avessero effettivamente firmato per chiedere il consiglio comunale aperto dell’ex Cantoni.

Settimana scorsa gli attivisti di Ambiente Saronno e Comitato acqua bene comune hanno protocollato 391 firme per richiedere un consiglio comunale aperto per parlare della bonifica dell’area dismessa ex Cantoni. Hanno deciso di portare avanti la propria richiesta malgrado il sindaco Alessandro Fagioli avesse appena convocato una seduta aperta al pubblico per parlare in generale delle bonifiche in corso a Saronno.

Negli ultimi giorni, facendo riferimento all’articolo 46 del regolamento comunale il presidente del consiglio comunale Raffaele Fagioli ha deciso di effettuare un controllo sulle firme. Alla polizia locale è stato chiesto di presentarsi a casa di un campione di 20 firmatari. I controlli previsti dal regolamento comunale “eseguiti solo qualore il presidente dell’assemblea cittadina lo ritenga necessario” in passato venivano svolti negli uffici controllando che tutti i firmatari fossero residenti, che gli indirizzi fossero corretti e controllando le firme, comunque tutte autenticate da consiglieri comunali, con quelle che risultavano depositate all’anagrafe.

Sulle motivazioni del controllo, con questo nuovo metodo, l’Amministrazione comunale ha preferito non commentare.