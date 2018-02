Villa Castiglioni, Ferrazzi replica al sindaco

(foto di Mimmo Amerelli)

«Usare il nostro sopralluogo, svolto nell’interesse dei cittadini, come scusa per l’immobilismo che finora ha caratterizzato la giunta comunale di centrosinistra di Induno Olona è decisamente una mossa poco sportiva. Il sindaco Cavallin prenda atto del problema sicurezza, che colpisce chi abita nell’area dell’ex hotel Villa Castiglioni, e affronti finalmente, e in modo serio, la questione».

Immediata la replica di Rosa Ferrazzi dopo le dichiarazioni del primo cittadino, che ha criticato il sopralluogo dell’esponente leghista dentro Villa Castiglioni.

«Ci siamo mossi per prendere visione della situazione, dopo le numerose segnalazioni dei cittadini – si legge nel comunicato inviato nel pomeriggio alla stampa – perché il nostro modo di fare politica è quello che punta a risolvere i problemi della gente, e non certo quello di rimanere fermi e trincerarsi dietro a dichiarazioni di comodo. Sottolineo, inoltre, che non soltanto abbiamo avuto accesso alla Villa con l’autorizzazione del curatore fallimentare, ma anche le Forze dell’Ordine, ovvero i Carabinieri di Arcisate erano stati preventivamente informati del nostro sopralluogo. Nella giornata di oggi abbiamo inoltre inviato una relazione al curatore fallimentare, a dimostrazione del fatto che il nostro sopralluogo non è stato un’azione svolta, come ci accusa il sindaco, solo per farci pubblicità, ma per trovare una soluzione concreta».

«Invito pertanto il sindaco Cavallin – conclude Rosa Ferrazzi – a non nascondersi dietro dichiarazioni di comodo, ma a muoversi maggiormente per dare ascolto e risposte ai cittadini di Induno Olona. In ogni caso, stia tranquillo: se lui è troppo impegnato, ci penseremo noi».